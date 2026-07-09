Chiều 9/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can.

Theo đó, Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đã khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài bà Hằng, công an trước đó đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi) là giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, là Thư ký điểm coi thi, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

Đại tá Trần Anh Tuấn thông tin, bà Trần Thị Thu Hằng là Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi nhưng bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán, chưa đúng quy chế thi.

Theo chỉ đạo của bị can Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là Thư ký điểm coi thi, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn Toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, sáng 1/7, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, từ số liệu thống kê phát hiện các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có điểm đẹp đều nhiều môn, nhất là môn toán.

Trong đó riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 toán tốt nghiệp, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. Các điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở một số số báo danh khác, trong đó chỉ 3 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang đạt điểm 10 toán.

Sáng 3/7, Bộ GD-ĐT phát đi thông báo, cho biết qua rà soát, bộ nhận thấy kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang ngay sau đó đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.