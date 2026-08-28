Đầu tháng 7/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 271/2026/NĐ-CP quy định về miễn phí SGK giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo nghị định, việc miễn phí SGK được thực hiện với học sinh phổ thông gồm cả công lập và tư thục, theo học các chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ.

Về hình thức thực hiện, Nhà nước đầu tư mua sắm SGK trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn và trả SGK có thời hạn. Khi tới hạn, SGK được thu hồi, kiểm kê và bảo quản để sử dụng cho các năm học tiếp theo.

Đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ SGK đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.

Trước ngày 15/6 hằng năm, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc tiếp nhận, nhập kho và kiểm kê SGK, bảo đảm đủ số lượng phục vụ năm học mới.

Các địa phương thực hiện ra sao?

Tháng 4/2026, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã công bố quyết định triển khai chính sách cung cấp SGK miễn phí cho học sinh trên địa bàn toàn xã. Theo kế hoạch, từ năm học 2026-2027, 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã được cấp phát SGK miễn phí.

Để triển khai, địa phương đã huy động gần 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, trang bị 91.060 cuốn SGK cho thư viện các trường, đáp ứng nhu cầu của gần 7.000 học sinh.

Trước đó, xã Hòa Vang đã triển khai mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”, vận động được 551 triệu đồng cùng hơn 6.200 cuốn sách, hỗ trợ cho hơn 1.200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh sử dụng SGK tại lớp ở một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Tại TPHCM, mới đây, Sở GD-ĐT cũng thực hiện chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông từ năm học 2026-2027. Lộ trình như sau:

Năm học 2026-2027: Miễn phí SGK theo nhu cầu mượn sách thực tế của phụ huynh học sinh để đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

Năm học 2027-2028 và 2028-2029: Cơ sở giáo dục tiếp tục khảo sát nhu cầu mượn miễn phí SGK, rà soát số lượng SGK hiện có để tái sử dụng, dự báo nhu cầu bổ sung, tiến tới hoàn thành miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, thống kê số lượng học sinh đang theo học; đồng thời dự báo chính xác quy mô, biến động học sinh cho năm học kế tiếp.

Căn cứ vào số lượng học sinh và số lượng sách hiện có trong thư viện, các đơn vị lập danh mục, số lượng SGK cần trang bị mới hoặc bổ sung, tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT hoặc UBND phường, xã, đặc khu theo phân cấp quản lý để trình UBND TPHCM trước ngày 30/10 hàng năm.

Riêng các cơ sở giáo dục tư thục, căn cứ nhu cầu sử dụng và giá SGK tại thời điểm lập dự toán ngân sách, đề xuất kinh phí mua sắm gửi Sở GD-ĐT hoặc UBND phường, xã, đặc khu theo phân cấp quản lý.

Cao Bằng cũng tính phương án xây dựng kho sách dùng chung, cho học sinh mượn và trả lại cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau.

Theo định hướng xây dựng đề án bảo đảm SGK giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ quản lý sách như tài sản, học liệu dùng chung của nhà trường; sách được thu hồi, phân loại, sửa chữa và điều chuyển khi cần thiết, chỉ mua bổ sung phần thiếu, hao hụt. Mục tiêu là bảo đảm 100% học sinh có đủ SGK ngay từ đầu năm học, đồng thời tăng tỷ lệ sách được tái sử dụng.

Tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà ký ban hành văn bản về việc thực hiện chính sách miễn phí SGK giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027.

Theo đó, UBND TP giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND phường, xã và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí SGK, trong đó xác định lộ trình, đối tượng, nhu cầu, nguồn kinh phí, trách nhiệm và tiến độ thực hiện; trình UBND TP phê duyệt trong tháng 8/2026.

Sở GD-ĐT cũng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và cơ sở giáo dục để rà soát số học sinh thuộc diện được hưởng chính sách, bao gồm cả học sinh tại các cơ sở giáo dục tư thục, đồng thời thống kê nhu cầu và số SGK hiện có còn sử dụng được để làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí hằng năm.

Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND TP phương án mua sắm tập trung hoặc phân cấp cho các đơn vị thực hiện; đồng thời hướng dẫn cơ chế mượn - trả, quản lý SGK là tài sản công và điều chuyển sách giữa các thư viện.