Cụ thể, NXB Giáo dục Việt Nam đề nghị các Sở GD-ĐT rà soát từng tên sách, từng tập còn thiếu của mỗi học sinh, nhà trường. Những thông tin này gửi nhà xuất bản trước 11h ngày 12/9. Sau khi có số liệu tổng hợp và xác nhận số sách giáo khoa còn thiếu, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ cung ứng trong thời gian sớm nhất.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, đến nay, đơn vị này đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các nhà trường trên cả nước.

Phụ huynh TPHCM tìm mua sách cho con. Ảnh: Tuấn Hùng

Việc xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch in được thực hiện trên cơ sở số liệu đặt hàng của hệ thống phát hành, số học sinh, kết quả phát hành các năm trước, lượng tồn kho, dự báo nhu cầu và phát sinh.

Tổng sản lượng kế hoạch phát hành và nhu cầu bổ sung thực tế năm nay là 245,9 triệu bản. Trong đó, lượng sách các công ty phát hành phát sinh đặt hàng gần đây là gần 69,9 triệu bản, tăng gần 45% so với đơn hàng ban đầu.

Đến ngày 10/9, sản lượng đang thực hiện in là gần 13 triệu bản, dự kiến sẽ nhập kho liên tục từ nay đến cuối tháng 9, đầu tháng 10.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng cho biết hiện có hơn 430.000 bản sách giáo khoa có thể điều phối ngay. Nhà xuất bản và các đơn vị đang tiếp tục rà soát nguồn sách để điều phối kịp thời.