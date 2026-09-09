Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, đây là năm học áp dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm và phản ánh tình trạng thiếu SGK cục bộ tại một số nơi, phụ huynh và học sinh gặp khó khăn trong việc tìm mua sách để phục vụ học tập.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 9/9, Nhà xuất bản đã phát hành 235,6 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu SGK cục bộ hiện nay là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cơ sở giáo dục; vướng mắc về lộ trình và vận hành...

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc để xảy ra tình trạng chưa đủ SGK cho thấy còn bất cập trong công tác dự báo, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối.

Vấn đề quản lý, cung ứng SGK phải được quản lý như đối với mặt hàng thiết yếu, đặc thù không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà quan trọng nhất là cung cấp kịp thời, đầy đủ, với giá cả do nhà nước quản lý chặt chẽ.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương; chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư; trên cơ sở đó tổ chức in ấn bổ sung, điều chuyển, cung ứng bổ sung, bảo đảm mọi học sinh có đủ SGK; tuyệt đối không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo, phối hợp với nhà cung cấp, đại lý phải công khai điểm bán có hàng, số điện thoại/hotline, kênh đặt hàng trực tuyến; đồng thời cung cấp địa chỉ khai thác SGK, tài liệu điện tử… để phụ huynh và học sinh biết.

Đồng thời, thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh, có bộ phận thường trực 24/7 để tiếp nhận phản ánh và điều phối sách đến từng điểm nóng; công khai số điện thoại.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước đối với SGK, từ xác định nhu cầu, tổ chức sản xuất, dự trữ, phát hành, phân phối đến kiểm tra, giám sát; rà soát, đánh giá việc tổ chức sản xuất, dự trữ, mạng lưới và phương thức phát hành, cơ chế điều chuyển sách giữa các địa phương; xây dựng phương án bảo đảm dự phòng hợp lý, không để phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng đặt mua của các đơn vị trung gian.

Bộ GD-ĐT chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống đại lý, đơn vị phát hành trung gian; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sản xuất, dự trữ và phát hành SGK.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ rà soát cơ chế quản lý giá và các yếu tố hình thành giá, bảo đảm giá SGK được xác định công khai, minh bạch, hợp lý, tiết giảm tối đa các chi phí trung gian không cần thiết.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc kinh doanh SGK tại các đại lý, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng; rà soát các vấn đề về cạnh tranh trong hệ thống phân phối, trường hợp phát hiện dấu hiệu hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì xử lý theo thẩm quyền.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra đến từng cơ sở giáo dục, không để học sinh thiếu sách; phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để vận chuyển, điều chuyển, cung ứng kịp thời; chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp chính xác nhu cầu SGK trên địa bàn gửi Bộ GD-ĐT.