Sáng 15/7, tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác giải quyết các điểm nghẽn gây úng ngập đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết thành phố đang triển khai hệ thống cảm biến theo dõi úng ngập trên toàn địa bàn, phục vụ dự báo, cảnh báo và vận hành hệ thống thoát nước theo thời gian thực.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy dẫn báo cáo số 146/2026 của UBND TP, cho rằng công tác quản lý thoát nước vẫn còn nhiều hạn chế. Bà nhắc lại vụ một người rơi xuống hố ga tử vong trong trận mưa ngày 9/7 tại phường Ngọc Hà và đề nghị làm rõ các giải pháp cũng như chế tài đủ mạnh để khắc phục những tồn tại.

Trong khi đó, đại biểu Ngô Việt Hoàng đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết lộ trình từ nay đến năm 2027 để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ quản lý, dự báo và điều hành hệ thống thoát nước.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường trả lời chất vấn

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Phi Thường cho biết, Sở Xây dựng đã tham mưu phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trình UBND TP. Ngày 9/7, UBND TP yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và Sở đang khẩn trương hoàn chỉnh để trình lại.

Về xây dựng hệ thống dữ liệu, ông Thường cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đang triển khai dự án lắp đặt cảm biến úng ngập trên toàn thành phố. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ theo dõi mực nước tại các hồ theo thời gian thực, phục vụ điều tiết và nâng cao hiệu quả chống ngập.

Liên quan trận mưa ngày 9/7, Giám đốc Sở Xây dựng đánh giá đây không phải trận mưa lớn, lượng mưa cao nhất khoảng 80mm tại một số khu vực. Tuy nhiên, đường Quang Trung và một số tuyến phố vẫn xuất hiện tình trạng "dềnh nước".

Ông Thường cho biết theo tiêu chí của ngành xây dựng, khu vực được coi là ngập úng khi mực nước từ 30cm trở lên và kéo dài trên 30 phút. Tại đường Quang Trung, mực nước chỉ hơn 20cm nên được xác định là "dềnh nước", không phải ngập úng.

Theo ông, nguyên nhân là dự án chống ngập tại khu vực đang trong giai đoạn nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành nên việc mở cửa phai của hồ Bảy Mẫu bị chậm.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa 17

"Hệ thống cống mới có kích thước 2x2m đã được xây dựng. Hôm đó, cửa phai chưa được mở kịp thời. Sau khi mở, khoảng 30 phút sau nước đã rút hết, cho thấy hệ thống phát huy hiệu quả", ông Thường nói.

Đối với các điểm "dềnh nước" khác sau trận mưa ngày 9/7, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết đều nằm trong danh mục 120 điểm úng ngập mà thành phố đã xác định.

Theo ông, 10 dự án chống ngập khẩn cấp vừa hoàn thành mới phát huy hiệu quả bước đầu. Thành phố đang tiếp tục triển khai các dự án thoát nước Tả Nhuệ và Bắc sông Hồng, đồng thời xử lý các điểm ngập cũ như khu vực Triều Khúc.

Hà Nội có trung tâm điều hành thoát nước thông minh

Trả lời chất vấn về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, sau 13 năm triển khai, khoảng cách giữa quy hoạch và đầu tư vẫn còn lớn. Thành phố đang điều chỉnh quy hoạch thoát nước và quy hoạch cốt nền. Dự kiến trong tháng 10, sau khi quy hoạch được phê duyệt, thành phố sẽ ban hành Đề án thoát nước khu vực đô thị tập trung giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng

Theo đề án, công suất các trạm bơm đầu mối sẽ nâng lên khoảng 774m³/giây, diện tích hồ điều hòa đạt khoảng 1.250ha. Tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 132.000 tỷ đồng, gồm khoảng 32.000 tỷ đồng từ ngân sách và khoảng 100.000 tỷ đồng từ nguồn ngoài ngân sách.

Thành phố sẽ xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với 26/52 khu đô thị chưa hoàn thành bàn giao hạ tầng; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng trách nhiệm sẽ bị xem xét hạn chế giao dự án mới hoặc công khai vi phạm theo quy định.

Về ứng dụng công nghệ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố cam kết hoàn thành triển khai hệ thống cảm biến IoT trong năm 2026, đồng thời đầu tư đồng bộ Trung tâm điều hành thoát nước thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống thoát nước trên toàn địa bàn.

Hà Nội có kịch bản tổ chức giao thông khi mưa Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Hà Nội đã xây dựng ba kịch bản ứng phó tương ứng với lượng mưa dưới 10mm, từ 10-30mm và trên 30mm. Cùng với đó là ba phương án tổ chức giao thông tại 141 vị trí từng xảy ra ngập, trong đó có cảnh báo sớm cho người dân và rào chắn kịp thời các hầm chui, tuyến đường trũng và khu vực nguy hiểm.