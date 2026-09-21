Sáng 21/9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM xem xét dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Trình bày dự thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu đang quản lý khoảng 14,5 triệu dân nhưng chỉ có 1.415 bác sĩ, trong đó 1.073 người đã được cấp giấy phép hành nghề.

Qua rà soát, các trạm y tế có nhu cầu tiếp nhận thêm 1.046 lượt bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, trong khi Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị yêu cầu mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030 các địa phương phải luân phiên ít nhất 1.000 bác sĩ về trạm y tế cấp xã.

Bác sĩ luân phiên đến trạm y tế TPHCM có thể được hỗ trợ cao nhất lên tới 30 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Nguyễn Huế

Về mức hỗ trợ, dự thảo quy định khoản hỗ trợ thêm hằng tháng ngoài lương và các chế độ hiện hành, phân theo học hàm, học vị và trình độ.

Cụ thể, bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 20 triệu đồng/người/tháng; bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I là 17 triệu đồng; các bác sĩ còn lại 12 triệu đồng. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng, trình độ cao đẳng 8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với địa bàn khó khăn, người được cử đến xã đảo Thạnh An hưởng hệ số 1,2 lần, còn đặc khu Côn Đảo hưởng hệ số 1,5 lần mức hỗ trợ tương ứng. Như vậy, mức hỗ trợ cao nhất có thể lên tới 30 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên tại trạm y tế. Ảnh: Nguyễn Huế

Điều kiện để được hưởng chính sách là có quyết định cử đi luân phiên của Sở Y tế, thời gian thực hiện liên tục từ 2 tháng trở lên và được cơ sở tiếp nhận xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Khoản hỗ trợ này không thay thế tiền lương, phụ cấp hay các chế độ hiện hành theo Quyết định 14/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 18/2014 của Bộ Y tế, mà là chính sách bổ sung riêng của Thành phố.

Theo tính toán của Sở Y tế TPHCM, mỗi năm dự kiến có khoảng 1.000 lượt bác sĩ và 300 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ tham gia luân phiên, với thời gian bình quân 6 tháng/người.

Tổng kinh phí hỗ trợ theo chức danh dự kiến khoảng 98,46 tỷ đồng/năm; nếu tính thêm phương án dự phòng cao nhất cho các địa bàn đảo, tổng nhu cầu kinh phí tối đa có thể lên tới hơn 108,3 tỷ đồng/năm.

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