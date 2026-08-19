Sáng 19/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thành 1 chương trình.

Một chương trình MTQG tổng thể trên cơ sở thống nhất 4 chương trình về phát triển văn hóa; giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Tại tổ TPHCM, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) thống nhất với các chỉ tiêu mà dự thảo nghị quyết đã đặt ra. Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn việc thực hiện các chỉ tiêu này trong thực tiễn.

"Trạm y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp trong thực tiễn có vấn đề, bởi nguồn lực nhân sự làm công tác y tế ở trạm y tế rất hạn chế", bà Thúy nêu thực tiễn.

Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: Quốc hội

Nữ đại biểu TPHCM dẫn chứng ở trung tâm TPHCM, một trạm y tế có hơn 30 bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ đa khoa để phục vụ cho người dân. Nhưng ở vùng xa hơn của TPHCM, ví dụ như khu vực Tân Uyên (cũ) thì một trung tâm y tế cơ sở rất tốt cũng chỉ có hơn 10 bác sĩ các chuyên khoa; có những chuyên khoa yêu cầu cao về chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương thì cũng chưa có. Còn khu vực xa hơn ở Bà Rịa - Vũng Tàu thì có trạm y tế chỉ có 1-2 bác sĩ.

Bà cho biết đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đi khảo sát các trạm y tế thì nhận thấy chênh lệch về nguồn lực nhân sự rất lớn. Một khó khăn khác được bà Thúy chỉ ra là giữa nhu cầu tuyển thêm nhân sự và khả năng bổ sung nguồn nhân lực được đào tạo cho ngành y tế vẫn còn khoảng cách.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch TPHCM cũng nêu sự mâu thuẫn về biên chế. Dự án Luật Phát triển đô thị đang được xem xét, đề xuất cho phép hợp đồng với các nhân sự chuyên môn.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng ở những địa bàn không có điều kiện như TPHCM được phép hợp đồng với nhân sự làm công tác chuyên môn ở cấp xã sẽ thiệt thòi cho chính người dân khi thiếu lực lượng nhân sự này.

Ưu tiên biên chế viên chức cho y tế, đặc biệt là trạm y tế cấp xã. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ đây, đại biểu nhấn mạnh cần ưu tiên biên chế viên chức cho y tế, đặc biệt là trạm y tế cấp xã; cần có chính sách thu nhập đối với bác sĩ, nhân viên y tế được điều động, luân chuyển về các trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Người bệnh nặng chỉ cần đến trạm y tế

Điều hành thảo luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ đồng tình với ý kiến của đại biểu Trần Thị Diệu Thúy "nên có sự kết nối giữa các đơn vị y tế cấp tỉnh với địa phương".

"Hiện nay ở TPHCM, chúng tôi đã có chủ trương nghiên cứu, thí điểm phương thức trạm y tế xã, phường trong trường hợp nào hợp lý nhất trực thuộc các bệnh viện lớn", Bí thư TPHCM nêu.

Trạm y tế xã, phường khi đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính: phòng, chống dịch bệnh; cấp cứu và điều trị một số bệnh cơ bản. Mô hình này, theo lãnh đạo TPHCM có thể giải quyết đồng thời bài toán nhân lực và chuyên môn cho tuyến cơ sở.

Ông ví dụ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Dương (cũ) và những bệnh viện khu vực này sẽ có trạm y tế cấp xã là đơn vị trực thuộc. Khi đó, bệnh viện sẽ luân chuyển qua lại cán bộ, y bác sĩ để có điều kiện đi cơ sở, vừa nâng cao được trình độ, vừa giải quyết câu chuyện cho cơ sở. Tuy nhiên, ông cũng cho biết việc luân chuyển này "không phải đi cơ sở mãi mãi".

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Quốc hội

Khi đó, nếu có bệnh nhân nặng sẽ được đưa lên xe cứu thương tới trung tâm y tế đủ điều kiện để xử lý. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mô hình này cần tính toán phù hợp với những địa bàn quá xa bệnh viện lớn.

Ông dẫn chứng thêm Bệnh viện Nhân dân Gia Định từng thực hiện thí điểm mô hình phụ trách, hỗ trợ khoảng 3-4 trạm y tế phường tại TPHCM, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Về biên chế, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết TPHCM hiện được ưu tiên theo Nghị quyết 09 với số biên chế được tăng trong khung Trung ương giao 20%, tương đương khoảng 2.000-4.000 công chức và khoảng 12.000 viên chức.

"Con người, biên chế chúng ta không thiếu. Nhưng vấn đề ở đây sử dụng sao cho hiệu quả", Bí thư TPHCM khẳng định.

TPHCM sẽ nghiên cứu theo hướng thí điểm, sau đó hoàn thiện dần mô hình. Với những địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi ngân sách và nhân lực còn hạn chế, ông Trần Lưu Quang cho rằng cần có chính sách mạnh mẽ hơn để bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân.