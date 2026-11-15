Microsoft tuyên bố khôi phục hoàn toàn quyền truy cập Microsoft 365 sau sự cố sập mạng kéo dài làm tê liệt nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp ở hơn 70 quốc gia.

Tối 14/11, Microsoft xác nhận quyền truy cập vào các phần mềm chủ lực của hãng đã được khôi phục hoàn toàn, chính thức khép lại sự cố gián đoạn diện rộng khiến nhiều cơ quan công quyền, giới giao dịch tài chính và doanh nghiệp trên khắp thế giới rơi vào cảnh tê liệt.

Theo thông báo cập nhật trên trang trạng thái hệ thống của tập đoàn, toàn bộ sản phẩm hiện đã vận hành bình thường trở lại và "lượng thư điện tử tồn đọng đã được xử lý xong, qua đó sự cố này chính thức được khắc phục". Các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm bộ ứng dụng văn phòng Microsoft 365 như hòm thư Outlook, công cụ họp Teams và trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot.

Tin nhắn báo lỗi trên các trang đăng nhập Microsoft Outlook và Microsoft Teams trên laptop tại London, Anh. Ảnh: Bloomberg

Sự cố bùng phát từ khoảng 13h chiều ngày thứ Năm (12/11 theo giờ bờ Đông nước Mỹ) và nhanh chóng lan rộng theo hiệu ứng dây chuyền ra toàn cầu. Theo dữ liệu từ chuyên trang giám sát sự cố mạng Downdetector, người dùng tại hơn 70 quốc gia đã gửi hàng trăm nghìn báo cáo lỗi.

Từ Tokyo (Nhật Bản), London (Anh) cho đến New York (Mỹ), đội ngũ nhân viên văn phòng và công chức chính phủ phải chật vật xoay xở, thậm chí quay lại sử dụng các phương tiện thủ công của thế kỷ 20 như điện thoại bàn và giấy tờ viết tay. Trên mạng xã hội, nhiều nhân viên văn phòng tại Mỹ ví sự cố sập Outlook là một "ngày nghỉ tuyết rơi dành cho người lớn", trong khi nhóm doanh nghiệp sử dụng bộ công cụ Google Workspace lại tỏ ra thích thú vì không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, ở cấp độ quản lý, các doanh nghiệp và tổ chức công phải đối mặt với nhiều thiệt hại và xáo trộn thực tế. Tập đoàn xa xỉ phẩm Richemont của Thụy Sĩ và hãng sản xuất xe tải, xe buýt Workhorse Group tại Mỹ buộc phải trì hoãn lịch công bố báo cáo kết quả tài chính.

Nhiều sở cảnh sát và bệnh viện chịu tác động trực tiếp. Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã phải dời lịch một số ca thủ thuật y tế do gián đoạn hệ thống liên lạc nội bộ.

Sự cố lần này cùng thời gian khắc phục kéo dài bị xem là một "vết đen" đối với Microsoft, trong bối cảnh hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng văn phòng của hãng vẫn đóng vai trò hạ tầng sống còn trong kỷ nguyên AI. Microsoft 365 phục vụ hơn 450 triệu người dùng doanh nghiệp trên toàn cầu.

Về nguyên nhân gốc rễ, người phát ngôn của Microsoft cho biết lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện một bản nâng cấp dung lượng mạng lưới. Hệ thống Exchange - hạ tầng xương sống vận hành email và lịch làm việc trong bộ Microsoft 365 - liên tục rơi vào trạng thái ngốn cạn tài nguyên máy chủ ngay khi khởi động và mất phản hồi.

Đội ngũ kỹ thuật đã kiểm tra khả năng ứng dụng này gửi nhầm lưu lượng truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu thay vì bộ nhớ cục bộ, cũng như nghi vấn cấu hình sai trên mạng lưới đám mây Azure.

Để xử lý khủng hoảng, hơn 1.000 kỹ sư và nhân sự của Microsoft đã phải họp trực tuyến liên tục từ tối thứ Năm sang sáng thứ Sáu dưới sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo mảng đám mây Scott Guthrie và Charles Lamanna - người phụ trách bộ sản phẩm Microsoft 365. Hãng cũng khẳng định không có bằng chứng về hành vi tấn công mạng có chủ đích và sự cố không liên quan đến AI hay các tác tử AI.

Sự cố gợi nhắc lại những gián đoạn hạ tầng công nghệ lớn gần đây, như sự cố kéo dài 15 giờ của Amazon Web Services (AWS) vào năm ngoái làm tê liệt hàng trăm trang web, hay vụ lỗi bản cập nhật phần mềm của hãng an ninh mạng CrowdStrike vào năm 2024 từng khiến hàng loạt chuyến bay phải nằm đất và gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu.

(Theo Bloomberg)