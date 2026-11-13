Sự cố diện rộng khiến hàng loạt dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 của Microsoft như Outlook, Microsoft Teams, Copilot, OneDrive và Azure gặp trục trặc trên toàn cầu.

Hàng loạt dịch vụ Microsoft đồng loạt gặp sự cố

Microsoft đang khẩn trương điều tra một sự cố gián đoạn trên diện rộng ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365, trong đó có Outlook, Microsoft Teams và Copilot.

Người dùng tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới liên tục phản ánh tình trạng không thể kết nối hoặc truy cập các nền tảng này.

Hàng loạt dịch vụ dịch vụ thuộc hệ sinh thái Microsoft 365 đồng loạt gặp sự cố. Ảnh: Adobe Stock

Trang tin công nghệ BleepingComputer cho biết đã nhận được hàng loạt phản ánh từ người dùng gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ của Microsoft, đặc biệt là Outlook.

Nhiều người cho biết ứng dụng email này không thể hoạt động bình thường hoặc không kết nối được với máy chủ.

Theo Downdetector, nền tảng chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ thông qua báo cáo của người dùng, số lượng phản ánh đã tăng đột biến vào chiều thứ Năm.

Các dịch vụ bị ảnh hưởng không chỉ có Outlook, Microsoft 365, Teams và Copilot, mà còn bao gồm nền tảng điện toán đám mây Azure, dịch vụ lưu trữ OneDrive và Microsoft Store.

Trong thông báo được đăng tải trên trung tâm quản trị Microsoft 365 với mã sự cố MO1550821, Microsoft xác nhận khách hàng có thể không kết nối được với nhiều dịch vụ quan trọng.

Danh sách này bao gồm Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot và Microsoft Defender XDR.

Sự cố Microsoft 365 được xác định bắt đầu lúc 13h26 ngày thứ Năm (12/11) theo giờ miền Đông nước Mỹ (khoảng 01h26 sáng thứ Sáu, ngày 13/11 - giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, Microsoft cho biết đã bắt đầu tiếp nhận và điều tra các báo cáo về tình trạng kết nối hộp thư Exchange Online tại khu vực châu Mỹ từ sớm hơn trong ngày.

Nhiều máy chủ Microsoft bất ngờ ngừng hoạt động

Ban đầu, Microsoft cho rằng tình trạng gián đoạn xuất phát từ việc tải hạ tầng tăng cao tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, công ty xác định nguyên nhân không phải do lượng truy cập tăng đột biến, mà bởi một số máy chủ bất ngờ không còn khả dụng.

Trong bản cập nhật đăng trên mạng xã hội X, Microsoft giải thích: "Chúng tôi xác định tình trạng tải tăng cao không xuất phát từ việc lưu lượng truy cập gia tăng, mà do một số máy chủ bất ngờ không khả dụng, khiến phần hạ tầng còn lại phải chịu áp lực lớn hơn. Chúng tôi đang tìm cách đưa các máy chủ này trở lại hoạt động một cách an toàn".

Microsoft vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể để toàn bộ dịch vụ hoạt động bình thường trở lại. Ảnh: Bleeping Computer

Việc nhiều máy chủ ngừng hoạt động ngoài dự kiến, khiến khối lượng kết nối phải phân bổ sang những hệ thống còn hoạt động, tạo ra tình trạng quá tải dây chuyền. Điều này khiến nhiều dịch vụ vốn vận hành trên cùng hạ tầng của Microsoft bị ảnh hưởng đồng thời.

Để khắc phục, Microsoft cho biết đã tạm dừng toàn bộ hoạt động triển khai hệ thống, đồng thời phân phối lại lưu lượng kết nối trên hạ tầng toàn cầu.

Công ty cũng đang chuyển thêm lưu lượng truy cập khỏi những hệ thống bị ảnh hưởng nhằm giảm áp lực cho các máy chủ còn lại.

Bên cạnh đó, Microsoft tiến hành khởi động lại những máy chủ gặp sự cố để khôi phục năng lực xử lý và đưa các dịch vụ trở lại trạng thái bình thường.

Đáng chú ý, dù ban đầu sự cố Exchange Online được ghi nhận chủ yếu tại khu vực châu Mỹ, Microsoft sau đó xác nhận người dùng ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới cũng có thể bị ảnh hưởng.

Microsoft ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng chưa thể khôi phục hoàn toàn

Cập nhật lúc 18h57 ngày 12/11/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ (khoảng 06h57 sáng thứ Sáu, ngày 13/11 - giờ Việt Nam) Microsoft cho biết đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi ban đầu, sau khi đưa thành công một phần máy chủ bị ảnh hưởng trở lại hoạt động.

Trước đó, công ty thừa nhận các biện pháp khắc phục chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Qua kiểm tra sâu hơn, Microsoft phát hiện một tiến trình cốt lõi trên những máy chủ gặp sự cố đang bị quá tải, khiến năng lực xử lý của hệ thống suy giảm.

Microsoft cũng đang xem xét khả năng đảo ngược một số thay đổi cấu hình được triển khai gần đây. Công ty hy vọng việc hoàn tác một số ít bản cập nhật cấu hình có thể giúp đẩy nhanh quá trình khôi phục.

Trong thông báo mới nhất trên X, Microsoft cho biết: "Chúng tôi đang đưa một phần máy chủ bị ảnh hưởng trở lại hoạt động và đến nay chúng vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Đồng thời, chúng tôi đang chuyển lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế ở những nơi có thể và đã quan sát thấy những dấu hiệu phục hồi hạn chế".

Công ty cho biết đã đơn giản hóa quy trình khôi phục những máy chủ còn lại. Tuy nhiên, người dùng có thể phải chờ đợi trong quá trình các ứng dụng kết nối trở lại hệ thống, do đó việc phục hồi dịch vụ sẽ diễn ra từng bước thay vì đồng loạt.

Đến thời điểm bài viết được thực hiện, Microsoft vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể để toàn bộ dịch vụ hoạt động bình thường trở lại.

(Theo ABC News, Bleeping Ccomputer)