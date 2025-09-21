iPhone 17 Pro Max “cháy hàng”, nhiều người Việt đua nhau chi tiền để nhận máy sớm

Tối 12/9, theo Đời Sống & Pháp Luật, Apple cùng các đại lý ủy quyền tại Việt Nam chính thức mở cổng đặt cọc trước cho iPhone 17 và iPhone Air. Theo kế hoạch, loạt sản phẩm này sẽ lên kệ từ 8h sáng 19/9. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn mở cọc, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ khiến thời gian giao hàng bị kéo dài.

Trên các hội nhóm iPhone, nhiều người bắt đầu rao bán lại suất nhận iPhone 17 Pro/Pro Max sớm với mức giá cao hơn từ 4-8 triệu đồng. Đắt nhất là iPhone 17 Pro Max 256GB màu cam vũ trụ, được thổi giá lên 46 triệu đồng, tức cao hơn 8 triệu so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng lớn hơn thậm chí còn có mức chênh lệch lớn hơn.

Ngoài màu cam, hai phiên bản bạc và xanh đậm cũng được chào bán lại nhưng chỉ cao hơn khoảng 2-3 triệu đồng. Mức giá biến động tùy thuộc vào màu sắc và thời điểm nhận máy, trong đó những suất nhận máy ngay sáng 19/9 luôn là hàng “hot” nhất.

Thực tế, tình trạng gom suất để bán lại iPhone với giá cao đã xuất hiện từ nhiều năm nay, nhất là khi Apple ra mắt màu mới. Nắm bắt tâm lý “phải có máy sớm”, không ít người sẵn sàng bỏ thêm hàng triệu đồng để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay iPhone mới.

Honda Vision giảm giá tiền triệu

Giá Honda Vision - một trong những mẫu xe máy bán chạy nhất tại Việt Nam - đang chứng kiến mức giảm mạnh. Theo khảo sát của PV An Ninh Tiền Tệ, giá niêm yết và giá đại lý của các phiên bản Honda Vision 2025 đã rơi xuống mức cực kỳ hấp dẫn. Hiện mẫu xe tay ga đô thị này đang có mức giá thấp nhất chỉ từ 31 triệu đồng.

Honda Vision giảm giá mạnh. Ảnh: An Ninh Tiền Tệ

Với mức giá này, Honda Vision 2025 trở thành mẫu tay ga có giá hấp dẫn nhất phân khúc và gần như chấm dứt tình trạng đội giá cao từng gây bức xúc cho người tiêu dùng trước đây. So với thời kỳ đỉnh cao vào năm 2022, khi Vision từng được bán với giá lên tới gần 60 triệu đồng tại một số đại lý, hiện mẫu xe này đã giảm hơn 20 triệu đồng/chiếc.

Giá đắt hơn năm ngoái, 22.000 vé tàu Tết bán hết trong 1 buổi sáng

Từ 8h sáng 20/9, Tổng công ty Đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2026 trên tất cả các kênh. VTC News cho hay, đến 12h trưa cùng ngày, khoảng 22.000 vé tàu Tết đã được bán, đạt doanh thu 44 tỷ đồng.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé năm nay tăng 5-10% do ngành đường sắt đưa vào phục vụ 150 toa xe được cải tạo và đóng mới với chất lượng cao hơn. Giá vé cao nhất trên hệ thống là 3,75 triệu đồng của tàu SE2 giường nằm mềm tầng 1 khoang 4 giữa toa cho chặng Sài Gòn - Hà Nội, trong thời gian cao điểm.

Xoài cát Hòa Lộc giá cao ngất

Thời gian gần đây, theo ghi nhận của PV Người Lao Động trên thị trường trái cây tại TPHCM, giá xoài cát Hòa Lộc tăng cao bất ngờ, thậm chí hơn cả dịp Tết.

Tại các sạp khu vực chợ Tân Định (phường Tân Định), chợ Bà Chiểu (phường Gia Định), giá xoài cát Hòa Lộc còn xanh, mẫu mã đẹp lên đến 80.000-120.000 đồng/kg.

Theo ông Chu Hồng Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH DT Pro (Đồng Tháp) - chuyên xuất khẩu xoài - do đang mùa mưa, những lứa xoài cho trái thời điểm này mẫu mã xấu, tỉ lệ hàng đẹp ra chợ rất ít. Ngoài ra, do trời mưa, xoài mau hư nên các cửa hàng phải tăng giá để bù hao hụt.

Cũng vì giá xoài ở mức cao nên các đơn hàng xuất khẩu đang "đứng hình" vì nhà nhập khẩu không mua.

Giá dừa khô tăng đến 240.000 đồng/chục, nhà vườn lãi cao

Khoảng 1 tuần nay, giá dừa khô ở Vĩnh Long tiếp tục tăng thêm 20.000 đồng/chục (12 trái). Hiện dừa khô được thương lái thu mua tại vườn có giá dao động từ 210.000-240.000 đồng/chục, cao hơn 100.000 đồng/chục so với đầu năm. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại các xã trồng dừa trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long như Giồng Trôm, Mỏ Cày, Quới Điền, Cầu Kè… nhiều nhà vườn phấn khởi vì lần đầu tiên trái dừa khô bán có giá như thời điểm hiện nay.

Giá sắn lao dốc, nông dân “càng làm càng lỗ”

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá sắn (khoai mì) tại Tây Ninh liên tục giảm thấp. Trong khi chi phí đầu tư ngày càng tăng, đầu ra bấp bênh, thị trường xuất khẩu phụ thuộc khiến nông dân lâm vào cảnh thua lỗ.

Những ngày giữa tháng 9, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin trên cánh đồng Tân Biên, Bến Cầu, Tân Châu (tỉnh Tây Ninh)… từng xe công nông chở sắn xếp hàng chờ thương lái. Thế nhưng khác với khung cảnh nhộn nhịp thường thấy, năm nay nỗi lo hiện rõ trên gương mặt nhà nông khi giá khoai mì rơi xuống mức thấp trong nhiều năm.

Theo thông tin từ Hiệp hội Khoai mì Việt Nam, từ cuối 2024, nhu cầu nhập khẩu tinh bột mì của Trung Quốc thị trường tiêu thụ hơn 90% sản lượng suy giảm do giá nhiều loại nguyên liệu khác như bắp giảm mạnh. Các nhà máy trong nước buộc bán tinh bột giá thấp để quay vòng vốn.

Bước sang đầu 2025, giá củ sắn chỉ còn 2.300-2.600 đồng/kg; đến tháng 3 rớt xuống dưới 1.900 đồng/kg và cuối tháng 6 mới nhích lại khoảng 2.300 đồng/kg nhưng vẫn thấp hơn nhiều năm trước.