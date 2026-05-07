Những năm gần đây, cùng với triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ sinh kế, tỉnh Cà Mau đặc biệt chú trọng công tác truyền thông giảm nghèo thông tin. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Từ chủ trương của Ðảng, từng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đều đến với người dân thông qua nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Truyền thông thay đổi nhận thức

Tại xã Khánh Bình, tháng 7/2025, toàn xã còn 64 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo với nhiều nguyên nhân như thiếu đất sản xuất, hạn chế tay nghề, sức khỏe yếu và tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Trước thực tế đó, Ðảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững theo hướng chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang khơi dậy nội lực, truyền thông thay đổi nhận thức và tạo sinh kế lâu dài. Cùng với hỗ trợ vốn, nhà ở, con giống hay chuyển giao kỹ thuật, địa phương đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, từ đó chủ động tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ cách làm đồng bộ, toàn xã hiện chỉ còn 26 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo; 12/25 ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo. Nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hộ chủ động tìm hướng làm ăn, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất thay vì trông chờ vào hỗ trợ.

Các chính sách hỗ trợ của nhà nước được người dân tiếp cận qua hoạt động giảm nghèo thông tin.

Câu chuyện ở xã Khánh Hưng lại cho thấy rõ hiệu quả lan tỏa của công tác truyền thông gắn với giảm nghèo bền vững. Qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, loa truyền thanh và các tổ truyền thông cơ sở, người dân ngày càng hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế.

Hiện Khánh Hưng có 18/26 ấp “xoá trắng hộ nghèo”, trong đó 5 ấp không còn cả hộ nghèo lẫn cận nghèo. Những địa danh như Kênh Mới, Ðường Ranh, Trùm Thuật hay Lung Tràm đang trở thành minh chứng rõ nét của việc kết hợp giữa hỗ trợ sinh kế với nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân.

Tại xã Vĩnh Thanh, địa phương duy nhất của tỉnh Cà Mau đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mục tiêu giảm nghèo tiếp tục gắn với nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và thông tin thiết yếu. Ðịa phương triển khai mô hình phân công đảng viên phụ trách hộ nghèo, trực tiếp hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, định hướng sản xuất và tuyên truyền chính sách đến từng hộ dân.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

Để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của công tác giảm nghèo, tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ các giải pháp theo định hướng của Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tỉnh chú trọng tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa và giải pháp giảm nghèo đa chiều, góp phần huy động nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ người nghèo.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, bảo đảm phù hợp với trình độ dân trí, văn hóa và nhu cầu tiếp cận thông tin của từng nhóm đối tượng. Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, pano, áp phích, tờ rơi… được huy động đồng bộ để đưa thông tin đến gần người dân hơn.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh xác định truyền thông là yếu tố quan trọng giúp người nghèo hiểu đúng, nắm rõ các chính sách hỗ trợ để chủ động tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất, học nghề và tìm việc làm. Thông qua công tác tuyên truyền, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đặc biệt, mô hình loa kéo tuyên truyền lưu động đang phát huy hiệu quả rõ nét tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng ngày, tiếng loa di động của các tổ truyền thông cộng đồng vẫn len lỏi khắp các tuyến đường quê, truyền tải thông tin về chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức sản xuất, phòng chống thiên tai, khuyến nông, khuyến ngư, bình đẳng giới hay phòng chống bạo lực gia đình đến tận từng hộ dân.

Song song với mô hình truyền thông lưu động, hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục được duy trì hiệu quả với các khung giờ phát sóng cố định vào sáng, trưa và chiều. Nhiều địa phương được đầu tư cụm loa không dây, loa có dây để tiếp âm các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, giúp người dân kịp thời tiếp cận thông tin chính thống.

Bức tranh giảm nghèo của Cà Mau năm 2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực khi toàn tỉnh còn tỷ lệ hộ nghèo 0,63% và hộ cận nghèo 1,37%. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sinh kế mà còn cho thấy vai trò quan trọng của công tác truyền thông giảm nghèo thông tin trong việc tạo chuyển biến về nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng vươn lên trong nhân dân.