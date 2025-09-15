Khung pháp lý đồng bộ, công cụ kiểm soát chặt chẽ

Trong bối cảnh hạ tầng viễn thông ngày càng phát triển mạnh mẽ nhằm phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, việc đảm bảo an toàn phơi nhiễm trường điện từ để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng là yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý nhà nước và vận hành khai thác các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (hay còn gọi là BTS).

Trạm BTS.

Đảm bảo an toàn cho cộng đồng trước các nguồn phát xạ điện từ từ các thiết bị viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và công nghệ) đã ban hành nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó QCVN 8:2022/BTTTT quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ trong dải tần từ 100 KHz đến 6 GHZ cho phép đối với người dân là 27,5 V/m, căn cứ trên tiêu chuẩn TCVN 3718-1:2005.

Các trạm BTS này được kiểm tra giám sát thường xuyên

Trước khi được đưa vào khai thác, trạm BTS bắt buộc phải được kiểm định, chứng nhận phù hợp theo quy chuẩn QCVN 8:2022/BTTTT. Trong quá trình vận hành khai thác, các trạm BTS này phải được kiểm tra giám sát thường xuyên theo các thông số kỹ thuật được ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định đã cấp.

Giấy chứng nhận kiểm định phải được niêm yết công khai tại trạm và trên website của tổ chức kiểm định nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng giám sát và tiếp cận thông tin.

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện công tác đo kiểm, thẩm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định và giám sát thiết bị viễn thông đài vô tuyến điện tuân thủ quy định của pháp luật theo Quyết định số 2246/QĐ-BKHCN ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công tác giám sát luôn được Trung tâm chú trọng và triển khai thường xuyên liên tục để bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

Xử lý phản ánh kịp thời từ cơ sở

Mới đây Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông nhận được kiến nghị từ chị N.L - người dân sống gần trạm BTS của hai nhà mạng lớn tại phường Cầu Giấy, Hà Nội với nội dung đề nghị kiểm tra mức độ an toàn phơi nhiễm trường điện từ của trạm BTS gần khu dân cư và trường học.

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông phối hợp với các đơn vị kiểm tra trạm BTS theo phản ánh của người dân

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông đã lập tức phối hợp với đại diện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiến hành giám sát, đo kiểm tại hiện trường ngay trong tháng 8. Việc đo kiểm mức phơi nhiễm được thực hiện trực tiếp tại căn hộ của người dân, với các phép đo tại ba độ cao tiêu chuẩn (1m, 1,5m và 1,7m) tương ứng với các cơ quan nhạy cảm trong cơ thể người.

Kết quả đo kiểm cho thấy: tại độ cao 1,5m (tương ứng với vị trí tim), cường độ điện trường chỉ ở mức 0,06 V/m và 0,71 V/m, thấp hơn rất nhiều lần so với giới hạn an toàn là 27,5 V/m. Toàn bộ quá trình đo kiểm có sự tham gia của người dân và được Trung tâm giải thích cặn kẽ các thông số kỹ thuật liên quan.

Chị N.L bày tỏ sự hài lòng về thái độ cầu thị, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đoàn giám sát. Chị cho biết: “Lĩnh vực điện từ là vấn đề chuyên sâu, người dân rất cần có cơ quan chuyên môn như Trung tâm Đo lường để xác minh khách quan, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho cộng đồng.”

Bên cạnh sự ghi nhận, chị L. cũng đưa ra những đề xuất thiết thực. Trước hết, cần tăng cường giám sát thường xuyên việc lắp đặt và vận hành các trạm BTS, nhất là ở các khu dân cư đông đúc, gần trường học và cơ sở y tế. Chị kiến nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc công khai thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định, cải tiến website tqc.gov.vn để người dân dễ dàng tra cứu dữ liệu, nắm bắt thông tin một cách thuận tiện, thay vì phải gửi kiến nghị riêng lẻ.

Phục vụ người dân và đồng hành cùng doanh nghiệp

Chia sẻ về sự việc, ông Hồ Đức Lượng - Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: “Việc người dân phản ánh và cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc là biểu hiện của một hệ thống quản lý nhà nước hiện đại, chủ động và phục vụ. Trung tâm luôn khuyến khích người dân tiếp tục phản ánh khi phát hiện bất cập để cơ quan quản lý có thể xử lý nhanh chóng, đúng quy định.”

Ông Lượng cũng mong muốn cộng đồng, đặc biệt là các hộ dân sống gần trạm BTS, cần nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin chính xác, góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành cùng Nhà nước và doanh nghiệp trong tiến trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia. Đây chính là một trong những nhiệm vụ để thực hiện các chủ trương lớn như Nghị quyết số 57-NQ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03-NQ/CP của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về viễn thông và hạ tầng số, bảo đảm tất cả hoạt động của các trạm BTS đều tuân thủ theo các quy định hiện hành.

(Nguồn: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông)