Ericsson sẽ hỗ trợ triển khai các ứng dụng thực tiễn 5G tại Việt Nam.

Ngày 25/8, Ericsson và Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm trang bị cho sinh viên Việt Nam kiến thức và kỹ năng cần thiết về 5G và các công nghệ số liên quan để tham gia và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ hợp tác này, Ericsson sẽ hỗ trợ triển khai các ứng dụng thực tiễn 5G tại Việt Nam trong nhiều ngành khác nhau, tiên phong là ngành đường sắt.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: “Sự hợp tác giữa Ericsson và Trường Đại học Giao thông Vận tải đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Chúng tôi tin rằng sáng kiến này sẽ trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức về những công nghệ tiên tiến nhất, không chỉ trong lĩnh vực viễn thông mà còn mở rộng sang các ngành khác như giao thông vận tải. Những chương trình hợp tác như thế này sẽ góp phần giúp Việt Nam xây dựng đội ngũ chuyên gia sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược số hóa của Chính phủ”.

Ericsson sẽ cử các chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy, tổ chức các hội thảo chuyên đề về công nghệ 5G và các ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt cao tốc. Ericsson cũng dự kiến sẽ đồng hành cùng Bộ KH&CN trong nhiều sáng kiến nâng cao kỹ năng, hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho việc triển khai mạng 5G trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải, cho biết: “Việc hợp tác cùng Ericsson, tập đoàn cung cấp giải pháp viễn thông hàng đầu thế giới, nhằm đưa kiến thức và chuyên môn tiên tiến về công nghệ 5G đến với cộng đồng học thuật. Sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Giao thông Vận tải thông qua các hội thảo và chuyên đề do doanh nghiệp tổ chức, mà còn trang bị cho sinh viên và các chuyên gia trong ngành năng lực tiên phong trong việc ứng dụng 5G vào các lĩnh vực trọng yếu. Đặc biệt, đây sẽ là cơ hội quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các giải pháp hiện đại phục vụ ngành giao thông vận tải, trong đó có hệ thống đường sắt cao tốc tại Việt Nam”.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nền kinh tế số với 5G, việc trang bị cho sinh viên kiến thức về 5G và các công nghệ tiên tiến khác sẽ giúp đất nước khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ này, đồng thời thúc đẩy quá trình số hóa quốc gia.

Thông qua đào tạo nhân lực, triển khai cơ sở hạ tầng phù hợp và khuyến khích cộng đồng phát triển ứng dụng mới, Ericsson mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững.