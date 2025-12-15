Ngày 15/12, trao đổi với báo chí, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành kiêm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã có những chia sẻ liên quan đến việc bằng tốt nghiệp do Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Bà Hằng cho biết ý tưởng giới thiệu sinh viên theo học chương trình chuyển tiếp tại Đại học Liverpool John Moores bắt đầu từ tháng 5/2020, vào giai đoạn Covid-19.

“Thời điểm ấy, nhà trường nhận thấy chương trình này rất hay, có chi phí thấp, phù hợp với mong muốn giúp sinh viên có cơ hội nhận tấm bằng đại học thứ hạng cao trên thế giới, được cọ xát với các nhà thiết kế nổi tiếng. Vì vậy, chúng tôi quyết định giới thiệu tới các sinh viên quan tâm”, bà Hằng nói.

Trong thời gian học tập, bà Hằng cho hay hầu hết giảng viên Trường Đại học Liverpool John Moores giảng dạy online. Thi thoảng, đại diện trường cũng sang tận nơi để gặp gỡ sinh viên, thẩm định cơ sở vật chất của trường.

Song vì “thương” sinh viên, khi người học gặp vấn đề khó, khúc mắc, nhà trường có giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể đến trường, nhờ studio để phục vụ cho quá trình học tập.

“Hai trường cứ thế bảo với nhau làm mà không đăng ký với cơ quan quản lý nên bây giờ tấm bằng mới không được công nhận. Những phát sinh này cả hai bên đều không lường hết được từ đầu, dẫn đến chuyện tình ngay lý gian”, bà Hằng nói.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Ảnh: Thúy Nga

Bà Hằng cũng khẳng định chương trình đào tạo này “rất bài bản, giảng dạy đầy đủ, chỉ chưa ký văn bản hợp tác nào và cũng chưa đăng ký với Bộ GD-ĐT". "Nhưng nhà trường cam kết không lừa đảo gì sinh viên”, bà Hằng khẳng định.

Sau khi có phản ánh liên quan đến việc công nhận bằng cấp, bà Hằng cho biết nhà trường đã làm việc và báo cáo trung thực với các cơ quan chức năng. “Chúng tôi trình bày đúng những gì đang làm. Nhà trường cũng mong muốn cơ quan quản lý thanh tra, chỉ rõ các vấn đề còn tồn tại để trường tuân thủ đúng quy định”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, khoảng tháng 9/2024, khi có sinh viên đi xác nhận bằng và được biết bằng không được công nhận, trường đã lập tức tạm dừng hợp tác chương trình đào tạo đại học với Đại học Liverpool John Moores .

Trong những ngày qua, bà Hằng cho hay nhà trường đã phối hợp với Đại sứ quán Anh ở Việt Nam, làm hồ sơ gửi Bộ GD-ĐT để giải quyết sự việc với mong muốn công nhận bằng cử nhân của hơn 40 sinh viên (2020-2025) nhằm "đảm bảo quyền lợi người học".

Trước đó, VietNamNet nhận được phản ánh của nhiều sinh viên, cựu sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London về việc bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định hiện hành. Những sinh viên này đều theo học chương trình cử nhân liên kết do Đại học Liverpool John Moores cấp bằng.

Việc này khiến người học bức xúc vì gây ảnh hưởng đến cả định hướng cuộc đời do không thể xin việc được tại các đơn vị công lập hay học bậc thạc sĩ tại Việt Nam.

Sau khi nhận được thông tin văn bằng đại học của mình không được công nhận tại Việt Nam, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã làm đơn tố giác đến các cơ quan chức năng.

Theo đơn tố giác, thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London liên tục tổ chức khóa học đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học.

Khi quảng cáo tuyển sinh, công bố về chương trình học trên website công khai, trường cam kết với người học rằng “bằng cấp quốc tế có giá trị trên toàn thế giới”. Vì tin tưởng thông tin cam kết, nhiều người đã đăng ký tham gia các khóa học. Các khóa có tổng số lượng sinh viên khoảng hơn 40 người. Số tiền một sinh viên phải nộp riêng cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng”, đơn tố giác nêu.