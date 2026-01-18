Theo cơ quan điều tra, người này từng nhắn cho học sinh vào đêm khuya và rạng sáng, với những nội dung mang tính cá nhân như: “Nếu em cần gì thì cứ nhắn, tôi sẽ thức cả đêm”, hay “Tôi vẫn chưa ngủ được…”. Trước đó, giáo viên cũng từng gửi biểu tượng trái tim cho học sinh.

Dù các tin nhắn không mang nội dung tình dục, cảnh sát cho rằng mối quan hệ nhắn tin này đã vượt quá chuẩn mực cho phép đối với một giáo viên. Người đàn ông 42 tuổi, trú tại thị trấn Cheshire, bị bắt với cáo buộc giao tiếp gây hại cho trẻ vị thành niên. Hiện ông được tại ngoại với tiền bảo lãnh 25.000 USD và chưa đưa ra lời nhận tội.

Trường Benjamin Jepson (thành phố New Haven, bang Connecticut, Mỹ. Ảnh: NHPS

Sự việc bị phát hiện vào tháng 10/2025, khi phụ huynh của nữ sinh tìm thấy các tin nhắn trong điện thoại của con và báo cho nhà trường. Ngay trong ngày, Hệ thống Trường Công lập New Haven đã tạm đình chỉ công tác giáo viên này, đồng thời thông báo cho cảnh sát và cơ quan bảo vệ trẻ em của bang.

Theo New Haven Independent, kết quả điều tra cho thấy, trong nhiều tháng, giáo viên và học sinh thường xuyên nhắn tin cho nhau vào những khung giờ nhạy cảm. Cơ quan chức năng khẳng định, dù không có tiếp xúc thể chất hay trao đổi hình ảnh, quà cáp, việc nhắn tin như trên vẫn “không phù hợp với vai trò của một nhà giáo”.

Trong quá trình làm việc với cảnh sát và chuyên gia bảo vệ trẻ em, nữ sinh cho biết giữa em và thầy giáo “không có chuyện gì xảy ra”, nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh học tập và thể thao. Tuy nhiên, chính em cũng thừa nhận việc nhắn tin như vậy là không đúng, bởi “thầy là giáo viên và không nên nhắn tin riêng với học sinh”.

Phía phụ huynh cho biết đã phát hiện khoảng 100 tin nhắn trong mục đã xóa trên điện thoại của con. Khi bị hỏi, phản ứng đầu tiên của nữ sinh là khẳng định thầy giáo “không phải kẻ xấu”.

Hiệu trưởng Trường Benjamin Jepson xác nhận người bị bắt là giáo viên dạy Toán khối lớp 5 và 6. Theo nhà trường, trước đó chưa từng có phản ánh hay tố cáo nào liên quan đến hành vi của thầy giáo này.

“Chúng tôi hiểu đây là thông tin gây lo lắng. Tuy nhiên, sự an toàn của học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để trao đổi, hỗ trợ học sinh và tiếp tục duy trì môi trường học tập an toàn, lành mạnh”, hiệu trưởng nhấn mạnh.