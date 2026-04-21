Sáng 21/4, nguồn tin của VietNamNet cho biết, UBND xã Dray Bhăng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu đối với bà Võ Thị Hường.

Theo quyết định, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bà Võ Thị Hường đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, bà Hường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối việc chi trả, phân bổ chế độ khen thưởng. Ngoài ra, bà còn bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định; thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi trong việc thanh toán chế độ giảng dạy của bản thân.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định bà Hường đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ; đồng thời quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định.

Không chỉ vậy, bà còn thiếu công khai, minh bạch trong việc vận động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ, đóng góp của phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường.

Ngoài ra, bà còn có các vi phạm về sử dụng con dấu, lập và quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán; có hành vi gian dối, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát, làm mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

Trước đó, bà Võ Thị Hường, Bí thư Chi bộ nhà trường, cũng đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng.