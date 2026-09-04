Bên mua nhận nhà, làm thủ tục nhận sổ hồng, bên bán đổi ý

Theo trình bày của ông N. (ngụ TPHCM), năm 2002, ông mua một thửa đất bằng giấy tay và sau đó xây dựng nhà trên đất. Năm 2012, ông N. làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) nhưng chưa nhận được giấy do chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Tháng 8/2013, thông qua môi giới, ông N. chuyển nhượng nhà đất trên cho bà P. Hai bên ký văn bản có tên “Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất”, thỏa thuận giá chuyển nhượng và việc thanh toán được chia thành bốn đợt.

Bà P. đã thanh toán hai đợt đầu với tổng cộng 2,3 tỷ đồng. Đến tháng 10/2013, hai bên lập vi bằng ghi nhận việc ký kết và giao nhận tiền tại một văn phòng thừa phát lại và ông N. giao nhà cho bà P. quản lý, sử dụng. Ngay sau đó, ông N. lập giấy ủy quyền để bà P. thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế và nhận sổ hồng.

Căn nhà được bàn giao cho bên mua nhưng cuối cùng vẫn phải trả lại, dù đã thanh toán 2,3 tỷ đồng và lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Đến năm 2016, bà P. hoàn tất việc đóng các khoản thuế với số tiền 223 triệu đồng và nhận bản chính sổ hồng cùng các giấy tờ liên quan theo ủy quyền của ông N. Tuy nhiên, hai bên phát sinh mâu thuẫn về việc thanh toán khoản tiền thuế. Việc thương lượng không thành, dẫn đến tranh chấp.

Ông N. khởi kiện yêu cầu tuyên giao dịch mua bán vô hiệu, nhận lại căn nhà và sổ hồng, đồng thời đồng ý hoàn trả cho bà P. 2,3 tỷ đồng tiền đã nhận cùng 223 triệu đồng tiền thuế.

Ông cũng đề nghị giải quyết khoản 80 triệu đồng chi phí sửa chữa căn nhà do Công ty G. thực hiện. Ông không chấp nhận yêu cầu bồi thường gần 3,2 tỷ đồng của bà P.

Ở chiều ngược lại, bà P. đề nghị tiếp tục thực hiện giao dịch. Trường hợp hợp đồng bị tuyên vô hiệu, bà yêu cầu ông N. hoàn trả 2,3 tỷ đồng tiền mua nhà, 223 triệu đồng tiền thuế và bồi thường gần 3,2 tỷ đồng, tổng cộng hơn 5,7 tỷ đồng.

Căn nhà sau khi được giao cho bà P. đã được cho thuê. Từ năm 2015, Công ty G. thuê căn nhà làm trụ sở và đầu tư sửa chữa, nâng cấp với chi phí là 80 triệu đồng.

Bên bán không tiếp tục công chứng, phải bồi thường gần 2,5 tỷ đồng

Xét xử sơ thẩm, TAND cấp quận tại TPHCM tuyên giao dịch mua bán giữa ông N. và bà P. là vô hiệu. Tòa không chấp nhận yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng của bà P. nhưng chấp nhận một phần yêu cầu phản tố, buộc ông N. hoàn trả 2,3 tỷ đồng tiền mua nhà, 223 triệu đồng tiền thuế và bồi thường chênh lệch giá hơn 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền ông N. phải trả cho bà P. là 3,8 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm buộc bà P. và Công ty G. giao trả căn nhà cho ông N.; bà P. phải trả lại toàn bộ giấy tờ nhà đất. Ông N. có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty G. 80 triệu đồng chi phí sửa chữa.

Không đồng ý với phán quyết trên, cả ông N. và bà P. đều kháng cáo. Trong khi bà P. đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố thì ông N. kháng cáo về phần xác định lỗi và bồi thường thiệt hại.

Tại phiên phúc thẩm, TAND TPHCM xác định “Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất” vào tháng 8/2013 thực chất là hợp đồng mua bán nhà có thỏa thuận đặt cọc, nhưng hợp đồng chưa tuân thủ điều kiện về hình thức nên vô hiệu.

Tuy nhiên, lỗi khiến giao dịch không thể hoàn tất thuộc về ông N., bởi khi nhà đất đã đủ điều kiện chuyển nhượng, ông vẫn không đồng ý ký hợp đồng công chứng.

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà P., không chấp nhận kháng cáo của ông N. Ông N. phải hoàn trả cho bà P. tổng cộng hơn 5 tỷ đồng, gồm 2,3 tỷ đồng tiền đã giao, 223 triệu đồng tiền thuế và gần 2,5 tỷ đồng tiền bồi thường chênh lệch giá.

Bà P. cùng Công ty G. phải giao trả căn nhà và bà P. phải hoàn trả các giấy tờ nhà đất cho ông N. Ngoài ra, ông N. phải thanh toán 80 triệu đồng chi phí sửa chữa nhà cho Công ty G.

(Tham khảo Bản án số 1071/2018/DS-PT ngày 20/11/2018 của TAND TPHCM)



