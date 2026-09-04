Theo thông báo của Công an tỉnh Tuyên Quang, đường dây nóng do Thanh tra Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận 24/24h hằng ngày.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang có thể liên hệ số 0705.259.259 để cung cấp thông tin.

Nguồn: Công an Tuyên Quang

Công an tỉnh cho biết thông tin của người cung cấp sẽ được bảo đảm bí mật, an toàn theo quy định. Nội dung tiếp nhận sẽ được xem xét, xử lý kịp thời.

Đường dây nóng không tiếp nhận các phản ánh về tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ không liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị người phản ánh cung cấp thông tin khách quan, chính xác, có căn cứ; không lợi dụng đường dây nóng để cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.