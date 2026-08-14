Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tính đến nay, liên quan đến vụ án trên đã có 33 bị can bị khởi tố để điều tra.

Trong bản tin Thời sự 19h của VTV tối 13/8 phát lời trình bày của Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán, thư ký điểm thi. Duy cho biết mình đứng ở góc phòng, hướng về phía học sinh và đưa ra cách làm khoảng 2 trong 3 câu đã biết.

“Mỗi phòng tôi vào từ 2-3 phút. Tôi không biết là các em có lĩnh hội được cách làm đấy và có giải được đến đâu, cụ thể từng em như thế nào, tôi không nắm rõ được. Sau đó, tôi đi ra và chuyển sang các phòng khác”, Duy nói.

Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ văn, cũng là thư ký điểm thi, thừa nhận với môn Văn, bà không đưa đáp án mà “chỉ có gợi ý, hướng dẫn làm bài cho các học sinh”.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan chức năng. Ảnh: VTV

Thúy cho rằng tác động từ phần gợi ý của mình “không hiệu quả nhiều”, chưa chắc tất cả học sinh đều cần. Tuy nhiên, bà cũng nói việc nhắc chung như vậy “ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh ở trong phòng”, đặc biệt là những em tự làm, không trông đợi sự hỗ trợ.

Những lời thừa nhận của Nguyễn Hà Duy và Nguyễn Thị Diệu Thúy được đưa ra sau khi các bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã được cơ quan chức năng phát hiện, điều tra.

Tại điểm thi này, trong 328 thí sinh có 147 bài Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 Toán của toàn tỉnh. Có 299/328 thí sinh đạt từ 9 đến 10 điểm, điểm trung bình môn Toán là 9,58. Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả ở tất cả các môn tại điểm thi đều cao hơn mặt bằng chung.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Liên quan đến vụ án trên, ngày 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang công bố kết quả điều tra ban đầu, xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi, đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán.

Nguyễn Hà Duy, với vai trò thư ký điểm thi, được xác định làm theo chỉ đạo của bà Hằng, vào phòng trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài Toán, nhắc bài trước khi thu bài. Cũng tại cuộc họp báo ngày 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết động cơ, mục đích ban đầu của các hành vi vi phạm được xác định là “vì thành tích”.

Đến ngày 5/8, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định giáo viên đã vào nhắc bài tại các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài và có sự móc nối giữa phụ huynh với giáo viên.

Cơ quan điều tra xác định sai phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không khách quan, công bằng. Một số thí sinh bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm với mức độ khác nhau.

Từ kết quả điều tra, Bộ GD-ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của 328 thí sinh tại điểm thi và tổ chức thi lại tất cả các môn.