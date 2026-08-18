Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Đỗ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuyên trách và được điều động đến Sở Nội vụ. Ông Hùng đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định tiếp nhận ông Đỗ Văn Hùng đến công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 15/8/2026. Việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo Kết luận số 1234-KL/TU ngày 14/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các cán bộ được phân công, điều động. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động ông Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Nà Hang. Ông Duyệt được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nà Hang nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định điều động ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Nà Hang. Việc điều động thực hiện theo Kết luận số 1234-KL/TU ngày 14/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động đến nhận công tác tại UBND xã Tân An. Ông Khánh được giới thiệu để HĐND xã Tân An bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An nhiệm kỳ 2026-2031, được điều động đến công tác tại UBND xã Thái Bình. Ông Đông được giới thiệu để HĐND xã Thái Bình bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đề nghị các cán bộ được phân công, điều động, bổ nhiệm khẩn trương tiếp cận công việc, nắm tình hình và ổn định tổ chức tại đơn vị mới. Ông yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cán bộ nhận nhiệm vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Hùng cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, nghiên cứu, phát huy kinh nghiệm trên cương vị mới. Ông Hùng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan xây dựng đoàn kết nội bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.