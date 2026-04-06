Trong ngày mừng lễ Phục sinh, chiều 5/4 tại giáo xứ Tân Phú (thuộc hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn) diễn ra cuộc rước kiệu cung nghinh Chúa Jesus Phục sinh.

Đoàn rước đi đầu là Thánh giá nến cao, sau đó là các đoàn thể với cờ hiệu của mình, đến kiệu Chúa Phục sinh, Linh mục chủ tế và giáo dân.

Sau khi dừng lại trước chính toà, Linh mục Giuse Lê Hoàng, Chánh xứ Tân Phú cử hành nghi thức tôn kính Chúa Jesus Phục sinh. Trước Thánh lễ, linh mục chia sẻ niềm tin vào Chúa Phục sinh là nguồn hy vọng, giúp mỗi người vững vàng trong cuộc sống.

Nghi thức Thánh lễ Mừng Chúa Jesus Phục sinh do Linh mục Giuse Lê Hoàng, Chánh xứ Giáo xứ Tân Phú làm chủ tế.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, thành viên của các đoàn thể và hàng nghìn giáo dân.

Khuôn viên nhà thờ chật kín người tham dự, tất cả cùng hiệp lòng cầu nguyện, tôn vinh Chúa sống lại và chiêm ngắm mầu nhiệm Phục sinh.

Tham dự lễ, chị Đinh Ngọc Bảo Hân mong rằng bản thân và gia đình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc trong ân sủng của Chúa Phục sinh.

Giáo xứ Tân Phú hiện có khoảng hơn 9.600 giáo dân, mỗi ngày Chủ nhật thu hút hơn 10.000 người tham dự lễ.