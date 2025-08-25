Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Đoàn nghệ thuật sang biểu diễn, phục vụ các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka và giao lưu văn nghệ với cộng đồng người Việt tại và người dân sở tại từ ngày 19-21/8.

Đoàn nghệ thuật biểu diễn tại thủ đô Colombo, Sri Lanka

Đoàn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long và Nhà hát Chèo Hà Nội.

Ngày 19/8 tại thủ đô Colombo, Đoàn đã tham dự và biểu diễn trong chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Sri Lanka (21/7/1970 – 21/7/2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Vijitha Herah, Phó Chủ tịch Quốc hội Rizvie Salih, cùng nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng, cựu Lãnh đạo Sri Lanka qua các thời kỳ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, Ngoại giao đoàn, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Các tiết mục văn nghệ của Đoàn mang đậm bản sắc đặc trưng của cả hai nền văn hóa, giới thiệu đến bạn bè và quan khách những giai điệu tân nhạc, làn điệu Quan họ Bắc Ninh, cùng phần trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam hòa quyện với âm hưởng dân ca Sri Lanka, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đoàn nghệ thuật cũng đã phối hợp biểu diễn với các nghệ sĩ Sri Lanka qua hai tiết mục “Trống cơm” của Việt Nam và “Ran Bindu Bindi” - dân ca Sri Lanka, thể hiện sự giao thoa văn hoá và tình hữu nghị của hai dân tộc. Đồng thời, chương trình không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình cảm gắn bó quê hương trong cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Ngày 20/8 tại làng Abakote, tỉnh miền Trung Sri Lanka, Đoàn đã tham gia chương trình giao lưu văn hoá với cộng đồng người Việt Nam và người dân sở tại. Thống đốc tỉnh miền Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương đã đến dự và cùng chia sẻ không khí ấm áp, gần gũi của buổi giao lưu.

Các nghệ sĩ Việt Nam đã mang tới nhiều tiết mục đặc sắc, đồng thời cùng biểu diễn chung với các em nhỏ đang theo học tiếng Việt tại Thiền viện Trúc Lâm do sư thầy Thích Pháp Quang trụ trì, tạo nên những khoảnh khắc xúc động, gắn kết cộng đồng.

Ngày 21/8 tại thủ đô Colombo, Đoàn biểu diễn và tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ Ẩm thực Việt Nam tại Khách sạn Hilton Colombo với chủ đề “Hương vị Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức nhân dịp 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Vijitha Herah chơi đàn bầu

Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại và An toàn Thực phẩm Sri Lanka, Thứ trưởng Ngoại giao cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, Ngoại giao đoàn, bạn bè quốc tế và cộng đồng kiều bào. Các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, kết hợp cùng không gian ẩm thực phong phú của Việt Nam, đã tạo nên một điểm nhấn văn hoá đặc biệt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, tại các sự kiện, Đoàn đã trân trọng mời và trực tiếp hướng dẫn Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại và An toàn Thực phẩm cùng Thống đốc tỉnh miền Trung Sri Lanka trải nghiệm các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, qua đó tạo nên hình ảnh đẹp, gần gũi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè sở tại.