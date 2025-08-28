GS Alexey Ustinov hiện là Giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ Lượng tử siêu dẫn tại ĐH Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Liên bang Nga (MISiS).

Ông được biết đến là một trong những nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu qubit siêu dẫn - nền tảng cốt lõi của công nghệ máy tính lượng tử. Ông đồng thời khởi xướng và triển khai thành công nhiều công trình quan trọng về mạch Josephson, soliton lượng tử và vật liệu siêu dẫn thế hệ mới, được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao.

Ông từng nhận Mega Grant của Chính phủ Nga (năm 2011, trị giá 3,5 triệu euro) để xây dựng phòng thí nghiệm “Superconducting Metamaterials” tại MISiS; giành giải thưởng Google Faculty Research Award (2017) trong lĩnh vực tính toán lượng tử; và nhiều giải thưởng quốc tế danh giá khác. Các công trình của ông đã góp phần định hình hướng nghiên cứu tính nhất quán lượng tử ở quy mô vĩ mô và phát triển công nghệ đo lường - viễn thông lượng tử tiên tiến.

GS Alexey Ustinov đảm nhiệm vai trò Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ Lượng tử thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: VNU

Nhận lời mời của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Lê Quân, GS Alexey Ustinov bày tỏ vinh dự khi được đề xuất là Viện trưởng danh dự của Viện Công nghệ Lượng tử. Ông nhấn mạnh, đây sẽ là trải nghiệm thú vị, đặc biệt khi MISiS và ĐH Quốc gia Hà Nội có kế hoạch hợp tác chính thức trong lĩnh vực công nghệ lượng tử - một trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn toàn cầu.

Với vai trò Viện trưởng danh dự Viện Công nghệ Lượng tử, GS. Ustinov sẽ cùng tham gia định hướng chiến lược nghiên cứu, tư vấn phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm, đồng thời kết nối Viện với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về lượng tử.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạng lưới hợp tác nghiên cứu và đào tạo với ĐH Quốc gia Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi sinh viên, nhà nghiên cứu cũng như triển khai dự án chung giữa hai đại học.