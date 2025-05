Ngoài Viện Hàn lâm Khoa học châu Âu, GS.TSKH Hoàng Xuân Phú đã là viện sĩ của 4 viện hàn lâm danh tiếng gồm:

- Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg (Heidelberger Akademie der Wissenschaften) – được bầu vào năm 2004.

- Viện Hàn lâm Khoa học Bayern (Bayerische Akademie der Wissenschaften) – được bầu vào năm 2010.

- Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới vì sự phát triển khoa học của các quốc gia đang phát triển (TWAS – The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries) – được bầu vào năm 2013.

- Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Đức (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) – được bầu vào năm 2019.