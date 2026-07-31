Chia sẻ với VietNamNet, ông Phạm Hoàng Minh Ly, con trai của GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam cho hay, do tuổi cao sức yếu, GS Phạm Minh Hạc đã qua đời lúc 1h10 sáng nay 31/7 (tức 18/6 âm lịch), sau hơn 4 tháng nằm dưỡng bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô; hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc, sinh năm 1935, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì cũ (nay là xã Nam Phù), Hà Nội. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục (tên gọi Bộ GD-ĐT thời điểm trước đó) từ tháng 2/1987 đến 3/1990. Người tiền nhiệm ông là Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình và kế nhiệm ông sau đó là GS Trần Hồng Quân.

Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 6, 7, 8; nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa 7, 8. Ông là Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam từ năm 1981-1985.

GS Phạm Minh Hạc

GS Phạm Minh Hạc là một nhà khoa học, nhà giáo, một nhà quản lý, một chính trị gia, một nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục, đã có một khoảng thời gian rất dài và có nhiều đóng góp nổi bật, to lớn cho giáo dục nước nhà.

Với tư cách là nhà khoa học, GS Hạc đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển ngành tâm lý học nói chung và tâm lý học giáo dục Việt Nam, những nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục, triết lý giáo dục, phương pháp giáo dục. Nhiều nghiên cứu khoa học của ông đã có đóng góp làm phát triển ngành tâm lý học, khoa học giáo dục nói chung và có đóng góp trong phát triển giáo dục Việt Nam thời kỳ hiện đại nói riêng.

Với tư cách là nhà quản lý, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đặc biệt là cương bị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, GS Phạm Minh Hạc đã có những quyết sách đổi mới giáo dục vào thời kỳ đất nước đã độc lập thống nhất nhưng cũng là giai đoạn cực khó khăn, giáo dục đầy thách thức.

Phương châm chỉ đạo của giai đoạn thử thách đó được GS Phạm Minh Hạc đề ra là: “giữ vững để không tan vỡ, khôi phục những cái đã mất, củng cố những cái còn lại và phát triển cái cần thiết”. Đó là tinh thần mang tính tình thế, có kế thừa và lựa chọn cái cần làm phù hợp với hoàn cảnh, nó cũng mang tính kế thừa, một tinh thần quan trọng của giáo dục.

Với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục, GS Phạm Minh Hạc đã có nhiều đề xuất và chỉ đạo triển khai mục tiêu quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000…

Cũng theo phía gia đình, lễ viếng GS Phạm Minh Hạc được tổ chức hồi 7h30 ngày 5/8 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h30 cùng ngày; an táng tại nghĩa trang quê nhà.