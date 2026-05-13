(Clip: Lê Phụng)

Sáng 13/5, tại cổng Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Tam Long, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), hàng trăm học sinh cùng giáo viên đứng trang nghiêm, nghiêng mình tiễn biệt linh cữu thầy giáo Nguyễn Văn Tú, giáo viên của trường.

Học sinh cùng giáo viên đứng trước cổng trường chờ tiễn đưa người thầy đáng kính lần cuối. Ảnh cắt từ clip

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều học sinh mặc đồng phục, trên tay cầm những bông hoa trắng đứng thành hàng ngay ngắn trước cổng trường trên đường Nguyễn Văn Hưởng để chờ tiễn đưa người thầy đáng kính lần cuối.

Khi xe tang đi qua, tài xế chủ động giảm tốc độ và dừng lại trong giây lát trước cổng trường. Trong không khí trang nghiêm, tập thể giáo viên và học sinh đồng loạt cúi đầu, nghiêng mình thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với người thầy đã có nhiều năm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Đại diện giáo viên nhà trường cũng đến viếng, dâng bó hoa trắng như lời tri ân sâu sắc.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Nhiều phụ huynh, người dân xung quanh cũng dừng lại theo dõi, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà đồng nghiệp và học trò dành cho người thầy quá cố.

Hàng trăm học sinh tiểu học đứng ngay ngắn bên đường, nghiêng mình tiễn biệt lĩnh cữu thầy giáo. Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ từ nhà trường, thầy Nguyễn Văn Tú hưởng thọ 49 tuổi, có 28 năm gắn bó với nghề giáo. Trong quá trình công tác, thầy luôn được đồng nghiệp, học sinh quý mến bởi sự tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì học trò.

Sau thời gian ngắn phát hiện bệnh, sức khỏe của thầy Tú suy giảm nhanh chóng. Trước đó, khi thầy đang điều trị tại bệnh viện, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà trường cùng giáo viên đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ chi phí chữa bệnh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Phạm Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi cho biết, sự ra đi của thầy Nguyễn Văn Tú là mất mát lớn đối với tập thể nhà trường.

“Thầy Tú là giáo viên trách nhiệm, sống chan hòa và luôn hết lòng với học sinh. Trong công việc, thầy luôn nhận phần khó về mình, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Sự ra đi của thầy khiến ai cũng đau lòng, thương tiếc”, vị hiệu trưởng chia sẻ.