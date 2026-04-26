Trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam xác nhận, TS Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1953, quê tỉnh Quảng Nam cũ) đã qua đời vào 14h ngày 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi.

TS Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã qua đời vào 14h ngày 26/4/2026. Ảnh: VNN

TS Vũ Ngọc Hoàng từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giai đoạn từ tháng 8/2001 đến tháng 2/2008. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Tháng 2/2011, ông là Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Cuối năm 2016, TS Vũ Ngọc Hoàng nghỉ hưu.

Tháng 8/2019, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tháng 12/2020, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thống nhất bầu ông làm Chủ tịch Hiệp hội.

TS Nguyễn Viết Khuyến cho hay, ông cũng có thời gian công tác với TS Vũ Ngọc Hoàng ở Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. “TS Vũ Ngọc Hoàng từng được Trung ương giao cho nhiệm vụ chỉ đạo tổ biên soạn Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ông là người rất kín tiếng, khiêm tốn”, ông Khuyến nói.

Lễ viếng TS Vũ Ngọc Hoàng được tổ chức vào lúc 9h ngày 27/4. Lễ truy điệu vào lúc 16h ngày 29/4.