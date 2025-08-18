Chính xác

Giáo sư (GS) Tạ Quang Bửu sinh ra trong một gia đình nhà giáo tại thôn Hoành Sơn, xã Nam Hoành, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ông từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VI (1946-1981).

GS Tạ Quang Bửu được đánh giá là một nhà khoa học chân chính, có kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Ông cũng là nhà quản lý có tầm nhìn chiến lược mà cho đến hôm nay nhiều vấn đề của khoa học kỹ thuật, giáo dục đại học do ông định hướng cách đây hơn 30 năm vẫn mang giá trị thời sự.

Nhà toán học nổi tiếng người Mỹ N.Chomsky, sau lần gặp gỡ với GS Bửu (trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) đã phải thốt lên trên tờ New York Times: "Tôi đã đi nhiều nước nhưng chưa ở đâu tôi gặp một bộ trưởng thông thái đến thế".