Theo báo Quân đội nhân dân, mang hàm thiếu tướng năm 1946, ông Lê Thiết Hùng (1908-1986) là vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong hồi ký “Người học trò nhỏ của Bác Hồ”, thiếu tướng Lê Thiết Hùng từng kể lại cuộc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946, bàn về việc Chính phủ quyết định tổ chức Đội Tiếp phòng quân để giám sát quân đội Pháp sẽ vào miền Bắc thay thế quân đội Tưởng Giới Thạch theo nội dung Hiệp định sơ bộ 6/3/1946. Tại Bắc bộ phủ, Bác nói: “Thường vụ và Bác đã cân nhắc kỹ. Việc này chỉ có chú làm được. Chú nhận đi!”.

Lúc này, đang cần một sĩ quan hàm tướng để chỉ huy Đội Tiếp phòng quân và tương xứng với sĩ quan Pháp khi làm việc, nhưng vào thời điểm đó, phía ta chưa có ai được phong tướng. Vì thế, tuy chưa có sắc lệnh phong chính thức nhưng từ năm 1946, ông Lê Thiết Hùng đã mang hàm thiếu tướng. Trong các sắc lệnh về điều động công tác do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký năm 1947 đều ghi rõ là “Thiếu tướng Lê Thiết Hùng”.

Ngoài ra, giấy chứng minh thư sĩ quan do Bộ Quốc phòng cấp đầu năm 1959 cũng ghi rõ: “Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh Lê Thiết Hùng, cấp bậc Thiếu tướng từ năm 1946”.

Đến năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh chính thức phong quân hàm tướng đợt đầu tiên cho 10 quân nhân.