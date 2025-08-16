Chính xác

Bức thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945-1946) của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tâm huyết của Bác Hồ đối với học sinh cả nước. Bức thư thể hiện tình yêu thương, niềm tin và hy vọng của Người đối với thế hệ trẻ trong việc rèn luyện đạo đức, gắng công học tập để trở thành những công dân hữu ích, phấn đấu đưa nước nhà tiến tới văn minh, giàu mạnh.

Bác Hồ nhắn nhủ học sinh cả nước với tình cảm của “một người anh lớn”: “Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang. Trong năm học tới đây, các em hãy cố gắng, siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn...".

Bác nhấn mạnh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.