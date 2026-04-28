Chiều 28/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình về chủ trương đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo tờ trình, mục đích của dự án là hình thành trục giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối trực tiếp giữa TPHCM với trung tâm hành chính mới của Đồng Nai và sân bay Long Thành, qua đó giảm áp lực cho các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 65.573 tỷ đồng.

Về quy mô, tuyến metro kéo dài có tổng chiều dài khoảng 44,6km gồm hai đoạn: đoạn từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh dài khoảng 7,4km; đoạn từ Trung tâm hành chính tỉnh đến sân bay Long Thành dài khoảng 37,2km.

Dự án đi qua các phường, xã: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành.

Công trình dự kiến được chuẩn bị từ năm 2026, thi công trong giai đoạn 2026-2030; nhu cầu sử dụng đất khoảng 192,5ha (chưa bao gồm các khu TOD).

Theo UBND tỉnh, việc đầu tư tuyến metro này không chỉ góp phần giải quyết “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hình thành hành lang kinh tế mới kết nối các trung tâm lớn như Biên Hòa, Long Thành; đồng thời thúc đẩy đầu tư thương mại, dịch vụ và tăng trưởng GRDP cho tỉnh.