Sáng 24/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 3 (năm 2027), Quốc hội sẽ giám sát về kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách; chống lãng phí, công tác thi hành án, thi hành tạm giữ, tạm giam; bảo vệ môi trường và phòng, chống ma túy.

Với các dự án trọng điểm, nội dung giám sát là việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, TPHCM; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính".

Ngoài ra, Quốc hội cũng giám sát việc thực hiện nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chính sách đặc thù phát triển các địa phương gồm Khánh Hòa, Đà Nẵng, Nghệ An.

Quốc hội cũng xem xét việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; vành đai 3 TPHCM; đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Quốc hội giám sát tối cao về quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Theo đó, Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn giám sát; phó trưởng đoàn thường trực là ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Phó trưởng đoàn gồm: Ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Các thành viên, đại biểu và chuyên gia sẽ được mời tham gia đoàn giám sát.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng để xác định tổng thể về tài sản là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; trong đó xác định nhu cầu và thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mô hình tổ chức bộ máy mới để phòng chống lãng phí và tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Đoàn giám sát cần chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; xác định khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, bao gồm vướng mắc về cơ chế và khó khăn trong thực tiễn triển khai.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu cần rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc; kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc.

Đối tượng giám sát là Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung giám sát gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền; việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.