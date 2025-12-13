Hệ thống vé điện tử không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, mà còn tăng tính minh bạch, hạn chế gian lận và hỗ trợ quản lý dữ liệu hành khách hiệu quả. Đây là bước đi tất yếu trên hành trình xây dựng giao thông thông minh, hiện đại và thân thiện với người dùng.

Hành trình chuyển đổi từ tờ vé giấy truyền thống sang vé điện tử không chỉ là bước tiến vượt bậc về công nghệ, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong tư duy phục vụ của ngành giao thông.

Từ những thao tác thủ công, giờ đây mọi quy trình được tự động hóa, minh bạch và tiện lợi hơn cho người dân. Điều quan trọng hơn cả là sự chuyển mình trong cách tiếp cận - lấy hành khách làm trung tâm, lấy trải nghiệm làm thước đo.

Tấm vé điện tử trên chiếc điện thoại nhỏ bé hôm nay không chỉ giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn, mà còn là tấm vé đưa ngành giao thông Việt Nam bước vào kỷ nguyên số, hội nhập sâu rộng cùng thế giới.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)