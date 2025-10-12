Đài RT ngày 12/10 cho biết, giới chức Afghanistan và Pakistan mới đây đã xác nhận về những cuộc giao tranh nổ ra trong vòng 24h qua, khi lực lượng hai bên đấu pháo dọc theo biên giới.

"Chúng tôi đã tiến hành các chiến dịch đáp trả, nhắm vào vị trí của của lực lượng an ninh Pakistan dọc Đường Durand. Đây là phản ứng trước những cuộc không kích lặp đi lặp lại của đối thủ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết.

Ở chiều ngược lại, giới chức tỉnh Balochistan của Pakistan tuyên bố quân đội nước này đã khiến lực lượng Afghanistan phải chịu tổn thất và buộc phải rút lui.

"Lực lượng Afghanistan đã mở các cuộc tấn công vô cớ tại 5-6 khu vực dọc biên giới. Quân đội Pakistan đã đáp trả dữ dội đến mức lực lượng Afghanistan buộc phải rút lui. Biên giới của Pakistan vẫn an toàn, và chính phủ Afghanistan cần nhớ rằng mong muốn hòa bình của Pakistan không đồng nghĩa với sự yếu đuối", một quan chức Pakistan nhấn mạnh.

Giao tranh nổ ra tại biên giới Pakistan - Afghanistan. Ảnh: Anadolu

Ở thời điểm hiện tại, chưa có bên nào công bố cụ thể con số thương vong do các cuộc giao tranh ở biên giới gây ra.

Theo truyền thông địa phương, các cuộc đụng độ ở biên giới nổ ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Taliban của Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan "vi phạm không phận thủ đô Kabul và ném bom vào một khu chợ tại vùng Margha vào đêm thứ Năm".

Bên cạnh đó, các diễn biến trên cũng xảy ra trùng thời điểm Ngoại trưởng Afghanistan thăm Ấn Độ để bàn về khả năng tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế. Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Ấn Độ đã bày tỏ sự cảm kích khi Afghanistan "lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Pahalgam hồi tháng 4 năm nay".

Ngay lập tức, Islamabad đã thể hiện sự không hài lòng về tuyên bố chung nói trên. Vụ tấn công ở Pahalgam đã khiến 26 người chết, và cũng là sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột 4 ngày giữa Pakistan và Ấn Độ.