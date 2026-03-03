Xem video:

Theo truyền thông Anh, ông Timothy Howells (54 tuổi), sống tại Carmarthenshire, điều khiển chiếc Volkswagen Polo đi đón học viên thì bất ngờ mất lái, đâm vào bụi cây bên đường A484, đoạn giữa Pembrey và Kidwelly (Tây Wales).

Các tài xế đi ngang qua phát hiện chiếc xe nằm chỏng chơ bên đường, còn Howells lúc này đang thò đầu ra khỏi cửa kính phía ghế lái. Trong đoạn video được ghi lại, một người nói lớn: “Tối qua uống nhiều quá phải không? Không thể đỗ xe ở đó đâu”. Một người khác mỉa mai: “Nhắc nhẹ nhé, đừng học lái với ông này”.

Kết quả kiểm tra của cảnh sát cho thấy nồng độ cồn của Howells cao gấp 4 lần mức cho phép. Cảnh sát cho biết trong lần đo hơi thở thứ hai tại đồn, ông này có chỉ số 132 microgam/100ml (0,132 mg/lít) khí thở.

Giáo viên dạy lái say rượu, lái xe lao sang bên đường khi đi đón học viên

Howells sau đó bị truy tố và xét xử tại Tòa sơ thẩm Llanelli, nhận mức án 8 tuần tù treo, đồng thời bị cấm lái xe 30 tháng.

Chánh thanh tra Christina Fraser nhấn mạnh bị cáo là giáo viên dạy lái xe, một trong những nghề “đòi hỏi sự tin cậy và trách nhiệm cao”, do đó việc xử lý nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn cho học viên và người tham gia giao thông khác.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Howells Red hiện công tác tại Driving School là một trong những đơn vị đào tạo giáo viên lái xe lớn nhất tại Anh, từng đào tạo hơn 10.000 người đạt chứng chỉ ADI và được vinh danh là "Trường dạy lái của năm" vào năm 2021. Tuy nhiên, đơn vị này từ chối bình luận về vụ việc.

Theo Dailymail

