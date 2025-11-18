Mới đây, một video được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe con lùi từ vỉa hè xuống lòng đường và va chạm với một xe khách đưa đón học sinh đang di chuyển. Đáng nói, chủ nhân của pha lùi xe này là một giáo viên dạy lái xe khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok - anh Khúc Cao Thế (thường trú tại Hà Nội).

Theo đoạn video được tài khoản "Teacher Khúc Cao Thế" của thầy dạy lái xe này đăng tải, tình huống diễn ra vào 17h23 ngày 17/11 trên một tuyến đường ở Hà Nội. Chiếc xe con màu trắng có dòng chữ "Teacher" đỗ bên phải đường, đang lùi chậm từ vỉa hè xuống lòng đường thì ở phía sau, chiếc xe khách 29 chỗ cũng đang lao tới.

Tài xế xe khách bấm còi inh ỏi, đồng đánh lái nhẹ về phía bên trái làn đường ngược chiều để tránh nhưng không kịp. Chiếc xe con do anh Thế điều khiển "bỏ mặc" tiếng còi cảnh báo từ xe khách, vẫn tiếp tục lùi ra giữa đường, dẫn đến hậu quả bị xe khách húc vào đuôi. Ngay sau đó, anh Khúc Cao Thế đã xuống xe, thái độ bức xúc và có lời lẽ "mắng chửi", văng tục và chỉ tay ra hiệu cho tài xế xe khách xuống xe giải quyết. Tài xế xe khách xuống xe "nói lại", tranh cãi đúng - sai, không ai nhường ai.

Điều đáng nói là, thầy dạy lái này đã chia sẻ video lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái "chửi mắng" tài xế xe khách và khẳng định, tài xế này cố tình "rúc vào" đuôi xe, khiến anh ức chế.

Ngay lập tức, đoạn video trở thành đề tài tranh luận gay gắt, với nhiều ý kiến trái chiều về việc ai đúng, ai sai trong tình huống giao thông tưởng chừng đơn giản nhưng đầy rủi ro này. Số đông ý kiến cho rằng trong trường hợp này, xe khách đi tới ở thế chủ động nên nhường đường để xe con hoàn tất việc lùi xe, thay vì cố tình chen lên như vậy.

"Nguyên tắc khi gặp chướng ngại vật là 'nhường tốc chứ không nhường đường', có nghĩa là xe khách nên phanh lại thay vì đâm sang phía đường đối diện như vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu có xe máy, xe đạp đi tới", tài khoản Trung Võ bình luận.

“Xe con lùi chậm, không gây cản trở quá mức, xe khách hoàn toàn có thể giảm tốc để tránh va chạm nhưng không tránh. Chẳng hiểu nhanh một chút để làm gì", tài khoản Đinh Như Hoan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít người có góc nhìn khác. Họ cho rằng, dù lùi chậm và ở phần đường bên phải, xe con vẫn phải tuân thủ nguyên tắc nhường đường cho phương tiện đang lưu thông trên lòng đường và chỉ nhập làn khi đủ điều kiện an toàn.

"Người lùi xe phải quan sát kỹ và đảm bảo an toàn trước khi di chuyển ra đường, vì xe đi dưới lòng đường có quyền ưu tiên,” tài khoản Đạt Trần nêu quan điểm.

"Không biết vỉa hè nơi xe con đi ra có được phép dừng đỗ hay không, nhưng theo nguyên tắc thì khi nhập làn phải ép chéo xe sát vào lề đường chứ không nên lùi ngang phè ra giữa đường như vậy", tài khoản Minh Minh viết.

Các chuyên gia về lái xe an toàn khuyến cáo, khi lùi xe ra đường, tài xế cần quan sát kỹ toàn bộ khu vực xung quanh qua gương chiếu hậu, đồng thời tận dụng tối đa hệ thống hỗ trợ như camera lùi hoặc cảm biến (nếu có). Ngoài ra, nên hạ kính xe để quan sát và cảm nhận âm thanh bên ngoài, giúp đưa ra phản ứng kịp thời và chính xác.

Khi lùi xe, người điều khiển nên giữ tốc độ chậm, luôn rà phanh và hạn chế tối đa việc sử dụng chân ga, tránh tâm lý muốn “thoát nhanh” khỏi vỉa hè hay bãi đỗ. Trong đó, việc bật đèn xi-nhan hoặc đèn cảnh báo (hazard) là cần thiết để các phương tiện xung quanh dễ dàng nhận biết và chủ động nhường đường.

Quan sát các gương chiếu hậu là kỹ năng tối thiểu khi lùi xe. Ảnh minh hoạ: TC

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, một trong những nguyên tắc tối thiểu khi lùi xe ra đường là nên di chuyển theo hướng chéo, thay vì lùi gần như vuông góc với lề đường như trong tình huống ở video nêu trên, vừa chiếm nhiều diện tích mặt đường vừa dễ dẫn tới va chạm với các phương tiện đang lưu thông.

Đồng thời, nếu có thể, tài xế nên chủ động lùi xe vào chỗ đỗ từ trước để khi xuất phát chỉ cần tiến thẳng ra đường, đảm bảo an toàn hơn.

Đối với các phương tiện khác như ô tô, xe máy hay xe đạp, khi phát hiện xe phía trước đang lùi ra đường, cần giữ khoảng cách an toàn và chủ động nhường đường. Tuyệt đối không nên cố tình băng qua đuôi xe đang lùi vì có thể gây va chạm và gặp tai nạn một cách đáng tiếc.

Trong mọi tình huống giao thông, sự vội vàng luôn là kẻ thù của an toàn.

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!