Theo truyền thông Anh, Jordan Sneddon (28 tuổi) đã điều khiển chiếc MG màu đen của mình thực hiện cú quay đầu ngay trên đường cao tốc M6 (tuyến đường bộ huyết mạch kết nối vùng Midlands với biên giới Scotland), sau đó chạy ngược chiều vào làn xe đang lưu thông. Nhiều tài xế hoảng hốt khi thấy chiếc xe lao tới với tốc độ cao đã lập tức gọi cảnh sát.

Sneddon lái xe ngược chiều trên tuyến phía nam của cao tốc M6 suốt khoảng 6 dặm (gần 10km) trước khi rời khỏi đường thu phí gần khu vực Burntwood, hạt Staffordshire. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy cảnh sát truy đuổi chiếc xe khi tài xế này tăng tốc lên tới 90 dặm/h (145 km/h) trong khu vực giới hạn 30 dặm/h (48 km/h).

Bất chấp hiệu lệnh dừng xe, Sneddon tiếp tục bỏ chạy, vượt đèn đỏ rồi đâm vào một vòng xuyến. Dù vậy, người này vẫn tìm cách tẩu thoát cho đến khi chiếc xe buộc phải dừng lại do hư hỏng nặng sau va chạm.

Trong quá trình bị bắt giữ, Sneddon từ chối thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Tại phiên tòa diễn ra hôm thứ 2 tại Tòa án Crown Court Stafford, Sneddon, cư trú tại Tamworth thừa nhận hành vi lái xe nguy hiểm và bị tuyên phạt 14 tháng tù giam. Ngoài ra, nam tài xế còn bị kết tội không cung cấp mẫu kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng và bị cấm lái xe trong hai năm, thời hạn cấm được gia hạn thêm bảy tháng.

PC Mark Boyles, thuộc Cảnh sát Staffordshire, cho biết hành vi của Sneddon “cực kỳ liều lĩnh” và hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người. Ông nhấn mạnh việc xử lý kịp thời đã ngăn chặn nguy cơ gây thương tích cho cả tài xế và những người tham gia giao thông khác.

Theo Dailymail