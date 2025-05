Sự cần thiết ban hành Nghị định mới

Bộ GD-ĐT cho hay, hiện nay, việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề còn một số bất cập. Chẳng hạn, tổng thu nhập của giáo viên mầm non chưa tương xứng với tính đặc thù và mức độ phức tạp của hoạt động nghề nghiệp. Các giáo viên này phải chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi, đòi hỏi sự tập trung cao độ để đảm bảo an toàn và thu hút sự chú ý của trẻ, làm việc tới 9-10 giờ/ngày… nhưng có thu nhập thấp nhất so với các cấp học khác (hệ số lương khởi điểm 2,10, phụ cấp 35%, tổng thu nhập khoảng 6,63 triệu đồng/tháng). Điều này dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc cao (1.600 giáo viên mầm non bỏ việc từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024), chiếm 22% tổng số giáo viên nghỉ việc.

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của giáo viên trường dự bị đại học hiện là 50%, thấp hơn mức 70% của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, dù cùng thực hiện các nhiệm vụ tương đồng như quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, tổ chức hoạt động gìn giữ và phát huy văn hoá dân tộc, và cùng áp dụng bảng lương theo chức danh nghề nghiệp.

Nhân viên trường học chưa được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề. Đa số các vị trí áp dụng bảng lương của viên chức loại B hoặc A0 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP - thấp nhất trong các bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, các vị trí viên chức thiết bị thí nghiệm, giáo vụ, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật chỉ có 1 hạng nên không có cơ hội thăng hạng chức danh nghề nghiệp và được áp dụng bảng lương có hệ số lương khởi điểm cao hơn; các vị trí nhân viên khác cơ hội thăng hạng cũng rất hiếm. Thu nhập thấp, trong khi yêu cầu công việc cao khiến cơ sở giáo dục khó tuyển dụng nhân viên chuyên trách, ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ dạy học.

Những bất cập nêu trên làm giảm động lực gắn bó với nghề, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và sự ổn định của đội ngũ nhân sự ngành giáo dục, đòi hỏi một quy định mới để đảm bảo công bằng và hỗ trợ hiệu quả hơn.