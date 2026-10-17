Giáo viên TPHCM không mặc nhiên được tính ngày làm việc thực tế trong kỳ nghỉ hè để hưởng thu nhập tăng thêm. Các hoạt động chuyên môn phải được phân công theo đúng quy định, có chấm công và minh chứng hoàn thành nhiệm vụ.

Theo quy định của UBND TPHCM về xếp loại, chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, số ngày làm việc thực tế là một trong những căn cứ xác định khoản thu nhập này.

Riêng với giáo viên, ngày nghỉ hè chỉ được tính là ngày làm việc thực tế khi có văn bản phân công của cấp có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở giáo dục.

Quy định có hiệu lực từ ngày 9/10, trong thời gian các trường công lập thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức quý III/2026, bao gồm tháng 7, 8 và 9. Vì vậy, việc xác định công việc nào trong hè được tính là ngày làm việc thực tế đang được giáo viên quan tâm.

Theo hướng dẫn số 6291 của Sở GD-ĐT TPHCM, không phải mọi hoạt động diễn ra trong hè đều được xem là hoạt động nghề nghiệp để xét thu nhập tăng thêm. Chỉ những công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động dạy và học, có căn cứ pháp lý hoặc hướng dẫn chính thức của cấp có thẩm quyền, mới được xem xét ghi nhận.

Ngoài ra, các hoạt động này phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ cấp thành phố trở lên, trong đó xác định cụ thể thời gian thực hiện.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho giáo viên, giảng viên thuộc quyền quản lý. Việc phân công phải được công khai, nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân; có bảng chấm công, xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc. Người được giao nhiệm vụ phải hoàn thành công việc và cung cấp minh chứng về kết quả thực hiện.

Những công việc được xem xét tính ngày làm việc thực tế trong hè

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, các hoạt động nghề nghiệp trong hè được xem xét tính ngày làm việc thực tế gồm:

Công tác tuyển sinh: Giáo viên được xem xét ghi nhận ngày làm việc thực tế đối với nhiệm vụ tuyển sinh được giao chính thức. Các hoạt động tiếp sức mùa thi, giới thiệu, quảng bá hoặc cung cấp thông tin tuyển sinh không thuộc diện được tính.

Giáo viên và học sinh TPHCM.

Đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên, học viên: Gồm bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi, sát hạch và dạy học cho đối tượng phổ cập giáo dục. Các hoạt động phải được thực hiện tại đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch, phân công hoặc chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc dạy học, bồi dưỡng ngoài kế hoạch hoặc không phục vụ nhiệm vụ được giao không thuộc diện này.

Tổ chức các kỳ thi, sát hạch bắt buộc: Được xem xét ghi nhận khi đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan nhà nước phân công, giao nhiệm vụ tổ chức. Các hoạt động hỗ trợ tiếp sức mùa thi, quảng bá và cung cấp thông tin tuyển sinh không được tính.

Hội thảo, hội nghị chuyên môn và nghiên cứu khoa học: Chỉ được xem xét khi do cấp có thẩm quyền phân công, triển khai và giao đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hoặc tham gia. Những hoạt động do đơn vị tự xây dựng kế hoạch, thực hiện theo nhu cầu riêng hoặc theo đề nghị tự nguyện của tổ chức, cá nhân khác không thuộc diện này.

Như vậy, việc giáo viên tham gia hoạt động trong hè chưa đủ để được tính thu nhập tăng thêm. Công việc phải đúng nhiệm vụ được giao, có căn cứ phân công và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thời gian, chấm công, minh chứng.

Giáo viên được nghỉ hè bao nhiêu tuần?

Sở GD-ĐT TPHCM quy định thời gian nghỉ hè của từng nhóm cơ sở giáo dục để làm căn cứ tổ chức hoạt động nghề nghiệp.

Cụ thể, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên có thời gian nghỉ hè tối thiểu 4 tuần, tối đa 8 tuần, cũng bao gồm nghỉ phép hằng năm.

Đối với nhà giáo giảng dạy chương trình giáo dục trung học nghề, trình độ trung cấp và cao đẳng, thời gian nghỉ hè là 6 tuần. Nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp được nghỉ hè 4 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Với các quy định này, thời gian nghỉ hè không đồng nghĩa với việc giáo viên đương nhiên được tính ngày làm việc để hưởng thu nhập tăng thêm. Khoản chi phụ thuộc vào nhiệm vụ chuyên môn được giao, số ngày làm việc thực tế được ghi nhận và kết quả xếp loại theo quy định.