Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM), cho biết trường dự kiến bố trí chương trình chính khóa từ thứ Hai đến thứ Năm, mỗi ngày 7 tiết, gồm 4 tiết buổi sáng và 3 tiết buổi chiều.

Theo ông Đảo, với cách sắp xếp này, học sinh sẽ hoàn thành chương trình chính khóa trong 4 ngày đầu tuần, tương ứng 28 tiết mỗi tuần theo quy định.

Riêng sáng thứ Sáu, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, trải nghiệm và hướng nghiệp cho học sinh.

Các hoạt động dự kiến gồm trải nghiệm, hướng nghiệp; bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu; ôn tập, hỗ trợ học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và sinh hoạt các câu lạc bộ thể dục, thể thao.

Mỗi tuần, nhà trường sẽ xây dựng một chủ đề giáo dục khác nhau để học sinh tham gia. Nội dung có thể liên quan đến văn hóa truyền thống như đờn ca tài tử, âm nhạc dân tộc; giáo dục an toàn giao thông; tìm hiểu tâm sinh lý tuổi mới lớn, sức khỏe sinh sản vị thành niên và nhiều nội dung thiết thực khác.

Học sinh TPHCM.

“Các hoạt động sáng thứ Sáu rất đa dạng, không phải chỉ có một vài nội dung. Nhà trường dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác nhau và không thu phí học sinh”, ông Đảo cho biết.

Theo phương án dự kiến, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sẽ không phải đến trường vào chiều thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Các em sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, đồng thời chủ động cân đối việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể chất theo nhu cầu cá nhân.

Ông Đảo cho biết nhà trường đã tổ chức họp, lấy ý kiến phụ huynh về chương trình giáo dục từ tháng 9/2026. Trên cơ sở nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, trường đã triển khai chương trình trong nhà trường có thu phí với một số nội dung như tin học theo chuẩn quốc tế, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống và STEM.

Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch hoạt động mới, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ dự kiến không tiếp tục tổ chức chương trình nhà trường có thu phí như trước. Thay vào đó, các hoạt động giáo dục vào sáng thứ Sáu sẽ được tổ chức theo kế hoạch mới và miễn phí cho học sinh.

Theo hiệu trưởng nhà trường, việc bố trí chương trình chính khóa tập trung trong 4 ngày, kết hợp các hoạt động giáo dục vào sáng thứ Sáu nhằm bảo đảm thời lượng học tập theo quy định, tạo không gian cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực và rèn luyện kỹ năng.