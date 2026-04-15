Thầy Kevin Corey (41 tuổi), giáo viên môn kinh doanh tại Trường Trung học Uniondale (bang New York, Mỹ), đồng thời là đồng sáng lập và chủ tịch thương hiệu khăn ướt Stall Mates. Theo CNBC Make It, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 3,8 triệu USD trong năm 2025.

Điểm đặc biệt là thầy Corey không chỉ dạy lý thuyết, mà còn đưa toàn bộ quá trình vận hành doanh nghiệp - từ thành công đến thất bại - vào bài giảng.

“Từng biến động, từ chi phí, giá cả đến thuế quan, đều trở thành bài học thực tế trong lớp học. Khi học sinh thắc mắc vì sao giá tăng, tôi có thể mở ngay hóa đơn để giải thích”, thầy Corey cho biết.

Từ ý tưởng nhỏ đến doanh nghiệp triệu USD

Doanh nghiệp Stall Mates được thầy Corey và cộng sự thành lập năm 2013 với số vốn ban đầu 14.000 USD. Lô sản phẩm đầu tiên gồm 100.000 sản phẩm từng phải lưu trữ tại nhà và mất 9 tháng mới bán hết.

Sau nhiều thử nghiệm không thành công, từ gọi vốn đến bán hàng trên website, công ty chuyển sang bán trên Amazon từ cuối năm 2014 và nhanh chóng tăng trưởng. Năm 2015, doanh thu đạt khoảng 300.000 USD và duy trì có lãi từ đó đến nay.

Thầy giáo Kevin Corey (bên phải) và cộng sự của mình thành lập doanh nghiệp vào năm 2013. Ảnh: Kevin Corey/CNBC Make It

Hiện mỗi năm Stall Mates bán gần 250.000 sản phẩm, chủ yếu qua các nền tảng thương mại điện tử. Hai nhà sáng lập nhận mức lương khoảng 100.000 USD/năm, trong khi phần lớn lợi nhuận tiếp tục được tái đầu tư.

Bên cạnh công việc giảng dạy toàn thời gian, ông dành khoảng 20 giờ mỗi tuần, chủ yếu vào buổi tối và cuối tuần, để điều hành doanh nghiệp.

Đưa cả thất bại vào bài học cho học sinh

Không chỉ chia sẻ thành công, thầy Corey còn thẳng thắn đưa những thất bại vào lớp học.

Năm 2020, ông và cộng sự mở rộng sang sản phẩm khăn lau cơ thể và thú cưng, đầu tư khoảng 75.000 USD. Tuy nhiên, dự án không thành công do gây nhầm lẫn thương hiệu và phải dừng lại vào năm 2023.

“Tôi nói với học sinh: Đây là cái giá của thất bại, nhưng quan trọng là phải tiếp tục và học từ phản hồi của khách hàng”, thầy Corey chia sẻ.

Những ví dụ thực tế này được ông lồng ghép vào các môn học như Toán kinh doanh, giúp học sinh hiểu rằng doanh thu lớn không đồng nghĩa với lợi nhuận cao hay thành công ngay lập tức.

Theo thầy Corey, việc học gắn với thực tiễn giúp học sinh hình dung rõ hơn cách một doanh nghiệp vận hành, từ chi phí, lợi nhuận đến rủi ro.

Ông cũng nhấn mạnh bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nơi Stall Mates phải đối đầu với nhiều thương hiệu lớn trong ngành trị giá hàng tỷ USD toàn cầu.

Dù vậy, mục tiêu của ông không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà là phát triển bền vững - đồng thời truyền lại cho học sinh một bài học quan trọng: “Đừng sợ thất bại. Ngay cả khi thất bại, bạn vẫn đang tiến lên và học được điều gì đó có thể áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống”.