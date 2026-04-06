Theo đó, tại văn bản số 5111/UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ khẩn trương tiếp nhận nguyên trạng, bố trí công việc cho 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên sau sáp nhập và hoàn tất bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan.

"Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, bố trí việc làm và thực hiện chế độ chính sách; kịp thời tháo gỡ vướng mắc", văn bản nêu rõ.

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã hoàn tất việc tiếp nhận 29 cán bộ, giáo viên của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng. Ảnh: LCC

Ngày 6/4, trao đổi với VietNamNet, ông Lương Chí Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, cho biết hôm nay, nhà trường tổ chức họp, thống nhất phương án và phân công công việc theo chuyên môn cho 29 cán bộ, giáo viên trên. Một số trường hợp có thể đảm nhiệm ngay nhiệm vụ giảng dạy hệ cao đẳng, số còn lại sẽ được bồi dưỡng, bổ sung chứng chỉ theo quy định. Phương án trên đã được các bên thống nhất.

Đối với vấn đề nợ lương, BHXH chậm đóng trong 17 tháng của 29 người này, ông Cường cho biết, theo trao đổi giữa các đơn vị liên quan, trách nhiệm chi trả thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng theo đề án ban đầu. Tuy nhiên, tỉnh đã có phương án linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

"Căn cứ vào khối lượng giảng dạy thực tế năm 2025, Sở Tài chính sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh cấp bù kinh phí đào tạo. Từ nguồn này, nhà trường sẽ chi trả cho cán bộ, giáo viên theo thời gian làm việc thực tế", ông Cường nói.

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng đang trong tình trạng bỏ hoang. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, 10 năm qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng không tổ chức khai giảng, số lượng học sinh, sinh viên theo học rất ít khiến ngôi trường hơn 50 năm tuổi bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Đặc biệt, 29 cán bộ, giáo viên nhà trường bị nợ lương, BHXH chậm đóng, nhiều người phải đi phụ hồ, làm thuê theo ngày, thu nhập bấp bênh.