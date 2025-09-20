Dù bảng tùy chọn đã có rất nhiều màu sơn khác nhau, Bentley gần đây vẫn giới thiệu thêm tùy chọn sơn Ombré (nghĩa là chuyển màu) tại sự kiện Monterey Car Week (Hoa Kỳ), dùng trên chiếc Continental GT Speed đặt riêng. Phong cách sơn này nhanh chóng được hãng áp cho mẫu Flying Spur như một tùy chọn đặt thêm.

Mẫu xe sang này dự kiến sẽ ra mắt tại Triển lãm Du thuyền Quốc tế Southampton cuối tuần này. Ngoại thất xe khá đặc biệt, với màu xanh dương sáng Topaz Blue ở phần đầu và chuyển dần sang màu xanh dương đậm Windsor Blue ở phần đuôi. Quá trình chuyển sắc diễn ra từ từ, tạo nên hiệu ứng độc đáo trải dài trên cửa xe, sườn và mui xe.

Bentley cho biết, thiết kế Ombré đòi hỏi hai kỹ thuật viên sơn tay nghề cao phải làm việc gần 60 giờ để hoàn thiện. Điều này không khó hiểu, bởi quá trình thực hiện rất phức tạp, bắt đầu từ việc sơn hai màu riêng biệt ở đầu và đuôi xe. Sau đó, lớp sơn được điều chỉnh và phun nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo sự chuyển sắc mượt mà, cân đối giữa hai bên xe.

Trình độ kỹ nghệ và sự tinh xảo này tất nhiên đòi hỏi chi phí không hề rẻ, khi hãng xe Anh quốc cho biết màu Ombré by Mulliner là tùy chọn sơn độc quyền nhất của hãng, có giá khởi điểm 68.000 USD (tương đương 1,79 tỷ VNĐ). Số tiền này thậm chí đắt hơn một chiếc BMW 320i Sportline 2025, đang có giá 1,6 tỷ đồng tại Việt Nam.

Không chỉ có giá đắt đỏ, khách hàng cũng rất khó để chọn mua màu sơn đặc biệt này do sự phức tạp trong cách hai màu sơn kết hợp. Bentley giải thích thêm, các màu phải được chọn kỹ càng để đảm bảo sự chuyển tiếp đồng đều và mượt mà, đồng thời tránh tạo ra màu thứ ba không mong muốn. Ví dụ, nếu chuyển từ màu vàng sang xanh lam sẽ khiến phần giữa thân xe thành màu xanh lá.

Vì vậy, trước mắt hãng xe sang này chỉ có ba tùy chọn chính: xanh dương từ Topaz Blue sang Windsor Blue, từ xám bạc Tungsten sang đen Onyx và từ vàng rực Sunburst Gold sang cam đậm Orange Flame. Tuy nhiên, hãng cũng cho biết sẽ sớm bổ sung thêm các phối màu mới trong tương lai.

Theo Carscoops

