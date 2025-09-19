Giao lộ luôn là điểm nóng giao thông, nơi tiềm ẩn nhiều tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, không ít người lái lại chủ quan hoặc cho rằng mình có quyền ưu tiên. Chỉ một giây vội vàng, hậu quả có thể là va chạm nghiêm trọng, thậm chí mất đi tính mạng.

Trong một hội nhóm về xe cộ gần đây xuất hiện đoạn video ghi lại sự việc xảy ra tại ngã tư giao giữa đường Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng với đường Khuất Duy Tiến.

Video: Nguyễn Công Việt

Cụ thể, chiếc xe bán tải Ford Ranger dừng chờ đèn đỏ cạnh chiếc xe tải lớn. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, cả hai xe bắt đầu di chuyển nhưng xe tải bỗng chậm lại. Trong khi đó, chiếc xe có camera hành trình đã tăng tốc để vượt qua xe tải. Chỉ 2 giây sau, một chiếc Toyota Land Cruiser bỗng xuất hiện từ phía bên trái, tạt đầu xe bán tải để rẽ phải.

May mắn, chủ nhân chiếc Ranger kịp thời phanh gấp chỉ 1 giây trước khi va chạm với chiếc SUV hạng sang tiền tỷ. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nút giao này gồm một lối rẽ và một lối đi thẳng làm tách biệt. Vị trí chiếc xe đi là làn đường dành cho các phương tiện đi thẳng. Không rõ lý do nào khiến chiếc xe sang sẵn sàng tạt đầu xe khác để chuyển hướng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP tại điểm c khoản 3, điểm a khoản 10 và điểm d khoản 16 Điều 6, lỗi “chuyển hướng không quan sát hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau hoặc không giảm tốc độ” bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, lỗi này sẽ tăng mức phạt lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

Tình huống này là lời cảnh tỉnh cho chủ xe bán tải và nhiều người, bởi nếu chủ quan một giây khi đi qua giao lộ có thể để lại hậu quả khôn lường. Hành vi của người lái chiếc Toyota Land Cruiser cũng cần lên án bởi có thể gây nguy hiểm đến người và phương tiện đi thẳng.

