Cảnh sát tại Louisville (bang Kentucky, Hoa Kỳ) mới đây đã nghiền nát một chiếc Dodge Durango Hellcat đời 2021. Đây là một phần trong cuộc chiến chống đua xe trái phép và cũng là kết quả của cuộc truy đuổi gắt gao từ phía cảnh sát. Sự việc đã được các nhà chức trách biến thành buổi trình diễn kéo dài 20 phút, kết thúc sau khi Thị trưởng Craig Greenberg bấm nút tiêu hủy chiếc xe.

Chiếc siêu SUV này bị tịch thu trong sự kiện Street Rod Nationals 2024 (một trong những sự kiện xe cổ, xe độ lớn nhất nước Mỹ), và cảnh sát cho biết đây là một trong số 167 phương tiện bị thu giữ kể từ khi họ mở chiến dịch trấn áp đua xe đường phố tính từ năm 2023.

Giải thích về cách giải quyết này, phía cảnh sát tuyên bố: “Chúng tôi không chỉ nhắm vào một chiếc xe. Đây là về việc bảo vệ tính mạng người dân, lập lại trật tự và cho thấy thành phố đoàn kết chống lại hành vi liều lĩnh đua xe”. Họ cũng nhấn mạnh việc nghiền nát xe là để cảnh cáo những ai nghĩ rằng có thể biến đường phố thành đường đua.

Dù màn tiêu hủy không mấy kịch tính, nó lại khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng chiếc xe nên được đem đấu giá thay vì phá hủy, bởi chiếc Dodge này vẫn có giá khoảng 65.000 USD (khoảng 1,7 tỷ VNĐ).

Video: Louisville Metro Police Department

Tuy nhiên, cảnh sát giải thích rằng chiếc Dodge Durango Hellcat được phát hiện lắp nhiều bộ phận bị đánh cắp, bao gồm cả động cơ. Vì vậy, họ cho rằng nó không phù hợp để đấu giá hay chuyển đổi thành xe cảnh sát do rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát dường như không tiếc tiền cho màn trình diễn phá xe, bởi cảnh tượng nghiền nát chiếc xe hiệu năng cao này được ghi lại từ ít nhất 5 góc máy, bao gồm cả một camera gắn trên drone. Sau cùng, họ đã đạt được mục tiêu là thu hút sự chú ý của người dân.

Thị trưởng Greenberg tuyên bố: “Tôi sẽ không dung thứ cho những hành vi gây nguy hiểm cho người dân và gia đình chúng ta”. Ông cho biết, số vụ đua xe trái phép đã giảm gần 40% và bất kỳ ai có ý định làm vậy tại Louisville nên từ bỏ, bởi họ không được chào đón ở đây và chính quyền sẽ tịch thu xe. Nếu xe không hợp pháp để chạy trên đường, nó sẽ bị nghiền nát như số phận chiếc Dodge.

Theo Carscoops

