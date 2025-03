Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó, có biểu mẫu về giấy phép lái xe mới do Bộ Công an cấp.