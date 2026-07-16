Lấy sự nêu gương làm thước đo uy tín

Giữa đại ngàn xứ Thanh, những bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận hay đảng viên cơ sở không quen với những bài phát biểu hoa mỹ. Hằng ngày, họ đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế, giữ gìn đoàn kết cộng đồng. Bằng sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, họ đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với từng hộ dân, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin ở vùng cao.

Tại bản Phú Sơn, xã Phú Lệ (huyện Quan Hóa cũ), chị Phạm Thị Thao luôn được người dân tin yêu bởi sự tận tụy. Từ vận động hiến đất mở đường, hòa giải mâu thuẫn đến hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế, chị đều trực tiếp tham gia. Theo chị Thao, muốn người dân tin thì trước hết phải giúp họ nhìn thấy cơ hội cải thiện cuộc sống.

Thay vì chỉ tuyên truyền bằng lời nói, chị cùng chi bộ và các đoàn thể kiên trì hướng dẫn bà con đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, lấy chính những mô hình hiệu quả trong bản để thuyết phục người dân. Cách làm "tai nghe, mắt thấy" giúp thông tin chính sách trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ làm theo.

Ở miền Tây Thanh Hóa, mỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin của cán bộ cơ sở đều góp phần giảm nghèo thông tin, vun đắp niềm tin trong lòng người dân.

Gia đình ông Hà Văn Trung là một minh chứng. Trước đây, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng luồng và chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập bấp bênh. Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và trực tiếp chứng kiến hiệu quả từ các mô hình, ông mạnh dạn đầu tư nuôi nhím theo hướng hàng hóa. Nhờ chịu khó học hỏi, mô hình phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá, giúp gia đình thoát nghèo.

Giá trị lớn hơn nằm ở chỗ, thành công của những hộ điển hình đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Người dân không chỉ có thêm sinh kế mà còn thêm niềm tin vào những thông tin, chủ trương được cán bộ truyền đạt. Khi thông tin được kiểm chứng bằng hiệu quả thực tế, khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng cho mục tiêu giảm nghèo thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại bản Ngàm, xã Sơn Điện (huyện Quan Sơn cũ), ông Hà Văn Suất, Bí thư chi bộ thôn, cho biết mọi chủ trương đều được chi bộ bàn bạc kỹ trước khi đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích. Bản thân ông luôn đi đầu trong phát triển kinh tế để người dân học tập và làm theo. Sự nêu gương ấy góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và củng cố niềm tin của nhân dân.

Thấu hiểu tâm lý, tập quán để vận động người dân

Ở vùng cao Thanh Hóa, tuyên truyền chưa bao giờ chỉ là những khẩu hiệu. Đó là những buổi tối cán bộ đến từng nhà trò chuyện, những lần xuống đồng hướng dẫn kỹ thuật hay kiên trì giải thích để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện chủ trương, chính sách.

Muốn tuyên truyền hiệu quả, cán bộ cơ sở phải hiểu phong tục, tập quán, tâm lý và nhu cầu của từng cộng đồng. Từ đó, thông tin được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ và áp dụng vào thực tiễn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, từng bước giảm nghèo thông tin ở vùng sâu, vùng xa.

Điều này thể hiện rõ trong quá trình chuyển đổi số. Thay vì sử dụng những khái niệm phức tạp, cán bộ giải thích bằng các ví dụ gắn với đời sống, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tìm kiếm thông tin sản xuất và tiêu thụ nông sản. Khi thông tin được "đơn giản hóa", nhiều người dân mạnh dạn tiếp cận công nghệ, chủ động tìm kiếm tri thức và mở rộng cơ hội phát triển.

Thực tiễn cho thấy, hành trình đổi mới ở miền Tây Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng ở đâu có chi bộ vững mạnh, cán bộ, đảng viên tiên phong, gần dân, trọng dân và nói đi đôi với làm thì ở đó sức dân được khơi dậy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Niềm tin ấy được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, những mô hình kinh tế hiệu quả và sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Khi người dân tin tưởng, họ chủ động tiếp cận thông tin, mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và từng bước nâng cao đời sống.

Đó cũng là mục tiêu cốt lõi của công tác tuyên truyền ở vùng cao hiện nay: không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo nền tảng để giảm nghèo thông tin, qua đó thúc đẩy giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi