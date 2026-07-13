Gia Lai:

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững".



Chỉ thị hiện thực hóa các kế hoạch giảm nghèo thông tin cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tỉnh sẽ đưa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo thông tin hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, cuộc vận động sẽ được triển khai đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác dân tộc của tỉnh. Trọng tâm là khơi dậy nội lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bằng một nửa mức bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%; cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Song song với phát triển sinh kế, tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia hoặc nguồn điện phù hợp; toàn bộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh và tiếp cận thông tin qua hệ thống phát thanh, truyền hình.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả thực chất, Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; đưa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Việc triển khai sẽ được thực hiện linh hoạt theo điều kiện của từng địa phương, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, lấy hiệu quả chuyển biến về nhận thức, kết quả phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững làm thước đo. Tỉnh cũng chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Theo phân công, Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực theo chức năng, nhiệm vụ. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.