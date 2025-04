Hiện nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ, gây mưa rào và giông cục bộ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (30–60mm, có nơi >90mm). Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/6h).

Cơ quan khí tượng nhận định, do đang có nhiệt độ cao nên đây cũng là khu vực có nhiều khả năng xảy ra giông, lốc, sét và mưa đá nhất trong đợt gió mùa này.

Hà Nội nguy cơ mưa lớn kèm giông lốc do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn

Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, đêm mưa giảm dần; chiều tối và đêm ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ ngày 13/4, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cũng trong chiều nay, TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định lúc 16h, nhiều nơi các cơn giông lớn đang phát triển. Lưu ý mưa giông lớn và có thể có kèm mưa đá xảy ra ở Mường Lát, Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh (Thanh Hóa), Sông Mã, Mai Sơn (Sơn La), Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Con Cuông (Nghệ An).

Theo ông Huy, ở A Lưới, Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế), Sơn Hà, Minh Long (Quảng Ngãi), Đam Rông (Lâm Đồng) mưa giông đang phát triển theo cụm nhỏ và lan dần thành cụm lớn. Xu hướng phát triển mưa giông từ phía Tây sang phía Đông.

Hà Nội mưa giông lớn

Trong bản tin phát lúc 15h50, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về đợt mưa lớn cục bộ xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, trong 3 giờ qua, vùng mây đối lưu phát triển từ phía Tây Nam, gây mưa rào và giông tại các quận/huyện: Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức.

Dự báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng và có thể gây mưa rào, giông lan sang các quận/huyện khác của Hà Nội như: Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Quốc Oai, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Hà Đông, trung tâm Hà Nội,...

Đặc biệt cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Liên quan đến đợt không khí lạnh đang tràn về, cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều tối và tối nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét; đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Bắc Trung Bộ 17–20°C.

Riêng thời tiết Hà Nội, đêm nay chuyển lạnh, đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 tháng tới (từ 11/4-10/5) là giai đoạn chuyển mùa, do đó, ở các vùng trên cả nước nguy cơ thời tiết cực đoan gia tăng.