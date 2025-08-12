Gió ngang khoảng trời xanh tập 2 lên sóng tối nay, 12/8, Toàn (Tô Dũng) vô cùng khó chịu khi mẹ vợ tới nhà Mỹ Anh (Phương Oanh) mừng tân gia bạn thân của con gái và tiện thể chê trách con rể lười không chịu thay khoá cửa. Thấy chiếc nồi hấp xịn trong bếp nhà Mỹ Anh, bà tỏ ý muốn mua cho Hoàng Lam (Quỳnh Kool) vì cô thích ăn bánh bao, sủi cảo khiến Toàn bực bội ra mặt.

Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) tới buổi xem mắt theo sự dàn xếp của mẹ. Trung (Phùng Đức Hiếu) là con trai một người bạn của mẹ Ngân. Tuy nhiên đôi trẻ vì phải gặp gỡ theo sự sắp đặt nên khá lạnh nhạt. Trung dường như không quan tâm tới việc Ngân đến cuộc hẹn muộn vì còn mải chơi game. Trong lúc chờ Ngân, Trung đã gọi đồ ăn trước và chỉ gọi món bánh mì đơn giản cho cô.

Vợ chồng Mỹ Anh và Đăng (Doãn Quốc Đam) tận hưởng cuộc sống viên mãn và đủ đầy trong căn hộ giá nửa triệu USD cùng công ty riêng đang trên đà phát triển. Tuy vậy họ vẫn nuôi ý định để Đăng quay lại với giấc mơ làm phim sau này còn Mỹ Anh sẽ sinh thêm con.

Diễn biến cuộc hẹn của Ngân ra sao? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 2 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.